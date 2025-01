In Landsberg wird der Heilige Sebastian geehrt

Am Sonntag, 19. Januar, wird wieder Landsbergs Stadtpatron gefeiert: der Heilige Sebastian. Wie der Ankündigung auf der Internetseite der Pfarreiengemeinschaft Mariä Himmelfahrt zu entnehmen ist, ist Pfarrer Jean Kapena, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Igling, dieses Jahr der Festprediger. Die Stadt Landsberg informiert über Straßensperrungen.

Der Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt beginnt um 10.15 Uhr. Es erklingt die „Missa Princeps Pacis“ (Friedefürst-Messe) für Chor und Orgel von William Lloyd Webber. Nach mündlichen Überlieferungen wurde der Heilige Sebastian in der Pestzeit des Dreißigjährigen Krieges zum Schutzpatron der Stadt. Ein Deckenfresko im Schiff der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt zeigt Sebastian, der mit seinem Schild die Bürger der Stadt vor Blitzen des göttlichen Zorns schützt. Ein Engel neben dem Heiligen trägt das Wappen der Stadt Landsberg. Alljährlich findet zum Sebastianstag eine Prozession durch die Altstadt von Landsberg statt.

Die Geschichte der Verehrung des Heiligen Sebastian in Landsberg geht bis ins späte Mittelalter zurück. Der älteste Hinweis findet sich in zwei Urkunden des Stadtarchivs aus dem Jahr 1402. In Urkunden im Stadtarchiv ist auch vermerkt, dass ein Bürger einen Teil seines Erbes unter anderem zur Messe des Heiligen Sebastian „zu seinem und seiner Brüder Seelenheil“ stiftete. Die Prozession reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück.

Im Jahr 1613 wurde die Sebastiansbruderschaft gegründet

Die Prozession war seinerzeit eine von vielen, die jeweils an Heiligenfesten zum entsprechenden Altar in der Stadtpfarrkirche führte. 1613 wurde die Sebastiansbruderschaft gegründet. Ihr gehörten meistens Handwerker und Gesellen, aber auch Studenten und Geistliche an. Die meisten aus Landsberg. Die Bruderschaft führte die Prozession durch und finanzierte sie auch. Sie bestand bis 1954. Die Tradition der Prozession wird bis heute hochgehalten.

Nach Angaben der Stadt beginnt die Prozession der beiden katholischen Stadtpfarreien „Mariä Himmelfahrt“ sowie „Zu den Heiligen Engeln“ am Sonntag um 11.30 Uhr an der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt und verläuft wie folgt: Ludwigstraße – Vorderer Anger – Hinterer Anger – Schlossergasse – Herzog-Ernst-Straße – Hauptplatz – Huber-von-Herkomer-Straße – Karolinenbrücke (Wendepunkt) – Hubert-von-Herkomer-Straße – Hauptplatz – Ludwigstraße – Georg-Hellmair-Platz – Stadtpfarrkirche. Die Prozession endet um etwa 12.45 Uhr.

Für die Dauer der Prozession werden laut Stadt Vordere Mühlgasse, Vorderer Anger, Hinterer Anger, Schlossergasse, Holzmarkt, Herzog-Ernst-Straße, Hauptplatz, Hubert-von-Herkomer-Straße und die Karolinenbrücke für den ruhenden und fließenden Verkehr gesperrt. Eine Umfahrung über das örtliche Straßennetz ist möglich. (AZ)