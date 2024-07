In Landsberg wird neue Technik für die ADAC-Straßenwacht entwickelt

Die Abteilung des ADAC, die neue Technik für die Autos der Straßenwacht entwickelt, sitzt in Landsberg im ADAC-Technik-Zentrum. Sie ist laut einer Pressemitteilung Vorreiter bei der neuen Technologie Car2X, mit der Unfälle künftig ganz verhindert werden können. Projektleiter Jürgen Mayr erklärt: „Dazu warnen sich die Autos untereinander sowie im Austausch mit Straßen-Infrastruktur per Funk vor Gefahren. Das können schon mehr als eine Million Fahrzeuge in Deutschland.“

Nachdem die ADAC-Straßenwacht bereits 2022 vier Prototypen mit Car2X ausgestattet habe und danach vier Abschleppwagen von Mobilitäts-Partnern, seien jetzt weitere sechs Gelbe-Engel-Autos damit ausgerüstet worden. „Car2X-Warnungen reichen bis zu 800 Meter weit und informieren den sich nähernden Verkehr mit Anzeigen im Cockpit sowie mit Warntönen rechtzeitig vor Gefahrenstellen.“ Laut ADAC handelt es sich dabei um einen Meilenstein der Verkehrssicherheit. Mayr empfiehlt, beim eigenen Auto zu überprüfen, ob Car2X an Bord ist und ob es eingeschaltet wurde. Weitere Informationen gibt es online unter www.adac.de/c2x. (AZ)