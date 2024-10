Inklusive Wanderung von München nach Landsberg

Endlich konnte es losgehen: Mit dem Vorbereitungsteam und den ersten Wandernden aus Landsberg ging es in die Pfarrei St. Maximilian / München für die erste Übernachtung - damit es dann am nächsten Morgen in Ruhe mit einem Aussegnungsgottesdienst Richtung Pullach losgehen konnte. Die Wanderstrecke, mit Einzelabschnitten von circa 15 Kilometern, führte über den Jakobspilgerweg nach Söcking, über Machtlfing nach Dießen, Wessobrunn und schließlich über Vilgertshofen nach Landsberg.

Icon Vergrößern Felix Scholz (Bewohner Arche Landsberg und Arche-Botschafter) mit Wanderstab. Foto: Arche Deutschland Icon Schließen Schließen Felix Scholz (Bewohner Arche Landsberg und Arche-Botschafter) mit Wanderstab. Foto: Arche Deutschland

Jeder Tag der Wanderung war durch einen Wertebaustein geleitet: Vielfalt – Teilen – Talent – Spiritualität – Einfachheit – Nachhaltigkeit – Würde. Gewandert sind insgesamt etwa 60 Menschen mit und ohne Behinderung aus vielen Ländern mit ihren Hunden. Insgesamt gingen sie über 2.200 Kilometer. Möglich war das nur durch die große Gastfreundschaft der Pfarreien an den Zielorten sowie des Kreisseniorenheims Vilgertshofen, St. Ottilien und der IWL Machtlfing. Vom hybriden Gottesdienst über einen Vortrag zu Diskriminierung und der Ammersee-Überfahrt waren viele schöne Ereignisse dabei. Auch dazu zählten der Empfang der Wandernden im Rohbau des neuen Arche-Hauses und der Brunch mit Abschlussgebet in den Pfarrsälen der Christuskirche. Hier wurden Urkunden verteilt und gemeinsam auf die Wandertage sowie auf 20 Jahre Arche in Landsberg zurückgeblickt.

Die Wanderung war auch ein Weg, Spenden für die barrierefreie Küche im neuen Haus der Arche Landsberg, in dem weitere acht erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Assistent*innen ein Zuhause finden sollen, zu sammeln. Es treffen immer noch Spenden der Sponsor*innen der Wandernden ein. Die 20.000 €-Marke ist geknackt, aber bis zur Vollfinanzierung der Küche, die auch Menschen im Rollstuhl das selbstständige Kochen ermöglichen soll, reicht es noch nicht. Wer noch spenden oder mehr zur Wanderung erfahren möchte, kann das hier tun: https://www.arche-deutschland.de/die-arche-wandert/die-arche-wanderung-2024/.