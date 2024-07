„Charmant und verschlafen“: Ein britischer Blick auf die Heimat von Julian Nagelsmann

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft war bei der Europameisterschaft im eigenen Land bereits im Viertelfinale Endstation. Nach der unglücklichen Niederlage gegen Spanien gab es aber überwiegend lobende Worte. Auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann, der zudem in einer emotionalen und viel beachteten Pressekonferenz am Tag nach dem Ausscheiden den richtigen Ton traf. Die ausländische Presse befasste sich in den vergangenen Wochen ebenfalls intensiv mit dem Issinger und seiner bisherigen Laufbahn. Die Sportseite The Athletic – Sportressort der New York Times – bezeichnet Nagelsmann als einen der „führenden Köpfe“ im Weltfußball. Der britische Journalist Daniel Taylor hatte sich für das Porträt auf Spurensuche in den Landkreis Landsberg begeben. Während in Nagelsmanns „verschlafener“ Geburtsstadt Landsberg die Altstadtkulisse Eindruck hinterlässt, findet er in Issing pure Idylle vor. Einen weiteren Reporter von der Insel zieht der dortige Maibaum in seinen Bann.

Daniel Taylor gehört zu den renommiertesten britischen Sportjournalisten, mehrmals wurde er als Fußballreporter des Jahres ausgezeichnet. Vor seinem Wechsel zu The Athletic im Jahr 2019 - seither hat das Portal auch einen Ableger im Vereinigten Königreich – arbeitete er als Fußball-Chefreporter bei der Tageszeitung The Guardian. Zudem hat Taylor mehrere Bücher verfasst. Sein Nagelsmann-Porträt ist einen Tag vor dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft erschienen. Für die Recherche begab sich der Brite nach Landsberg und Issing und ging den Fragen nach: Wer ist der Mann, der die DFB-Elf nach schwierigen Jahren zum EM-Titel im eigenen Land führen soll?

Landsbergs Altstadtkulisse beeindruckt den Journalisten

Es geht um Nagelsmanns Kindheit und Jugend, seine bisherige Trainerlaufbahn und seine Heimatverbundenheit. Der Brite Taylor reichert den in englischer Sprache geschriebenen Text mit persönlichen Eindrücken an. Landsberg beschreibt er gleich im Einstieg als „sleepy Bavarian town“ – eine „verschlafene bayerische Stadt“. Diese sei längst nicht nur als Nagelsmanns Geburtsort bekannt: Taylor erwähnt, dass Country-Legende Johnny Cash hier während seiner Zeit bei der U.S. Air Force stationiert war (genauer gesagt am Fliegerhorst Penzing) und Adolf Hitler während seiner Festungshaft in der heutigen Landsberger Justizvollzugsanstalt das autobiografische Manifest „Mein Kampf“ verfasst hat.

Icon Vergrößern Das Lechwehr und die Altstadtkulisse hinterlassen Eindruck. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Das Lechwehr und die Altstadtkulisse hinterlassen Eindruck. Foto: Christian Rudnik

Danach wird es schmeichelhafter. Nach der Ankunft am Bahnhof Landsberg zieht es den Journalisten in die Altstadt, die es ihm angetan hat. Die Szenerie würde sich auch auf Postkarten gut machen. Auch auf das „spektakuläre“ Lechwehr geht Taylor ein. An manchen Tagen sei der reißende Fluss bis in die gepflasterten Straßen der Stadt zu hören. Nagelsmann hat in jungen Jahren zu Fuß wohl selbst oft diese Strecke zurückgelegt, mutmaßt Taylor. Damit wird die Brücke zu Nagelsmanns Zeit beim damaligen Eishockey-Verein EV Landsberg geschlagen: Mit Schläger und Puck sei der heutige Bundestrainer genauso enthusiastisch gewesen wie mit dem Ball an den Füßen, erinnerten sich Freunde aus Landsberg. Joachim Simon, Pressesprecher des HC Landsberg, kommt zu Wort. Viele Kinder spielten irgendwann einmal Eishockey: „Die Kombination, im Winter Eishockey zu spielen und im Sommer Fußball, ist hier sehr üblich.“

In Issing herrscht Idylle

Dann machte sich Taylor auf den Weg in den Vilgertshofener Ortsteil Issing, wo Nagelsmann aufgewachsen ist. Die „malerische“ Romantische Straße sei in unmittelbarer Nähe, die Luft rein und die Landschaft „zauberhaft“. Issing selbst: „charmant und klein“. So klein, dass es eine Herausforderung sei, den Ort auf Google zu finden. Man könne von einem zum anderen Ende laufen, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Dass hier einer der „führenden Köpfe“ in der Welt des Fußballs prägende Jahre verbracht hat, ist in Taylors Augen vielleicht nicht unbedingt zu erwarten. „Es gibt eine schöne Kirche, eine Oldtimer-Werkstatt, eine Schule und einige ordentlich gepflegte Häuser, genauso wie einen Fleck Wiese, auf dem ein paar Kühe grasen.“ Und natürlich einen Fußballverein. Nagelsmann habe mit dem Fußballspielen angefangen, als er drei Jahre alt war, sagt Günther Fent, Vereinsvorsitzender des FC Issing, gegenüber Taylor. Schon als Bub sei Nagelsmanns Talent offensichtlich gewesen, ebenso wie seine Führungsqualitäten.

Icon Vergrößern Julian Nagelsmann bei einem Besuch seines Heimatvereins FC Issing im Jahr 2021. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Julian Nagelsmann bei einem Besuch seines Heimatvereins FC Issing im Jahr 2021. Foto: Christian Rudnik

Das Interesse der überregionalen und internationalen Presse sei eine Ehre, sagt Fent gegenüber unserer Redaktion. Taylor habe er als sehr sympathischen und bodenständigen Journalisten kennengelernt: „Es hat viel Spaß gemacht, sich mit ihm zu unterhalten.“ Auch andere Medien seien bereits in Issing vor Ort gewesen – beispielsweise das Hamburger Abendblatt oder die britische Tageszeitung The Times in Person von Owen Slot. Slot – wie Taylor vielfach ausgezeichnet – sei ganz begeistert gewesen vom Maibaum und habe sich sehr für das Brauchtum interessiert. Außerdem imponiert laut Fent eigentlich allen Besucherinnen und Besuchern, „dass wir als so kleines Örtchen einen so schönen Fußballplatz haben.“

Und was sagt der Bürgermeister zur weltweiten Aufmerksamkeit für den Vilgertshofener Ortsteil mit gut 1000 Einwohnern? „Das Interesse gefällt uns natürlich sehr“, so Dr. Albert Thurner. „Wir haben nichts dagegen, wenn wir als Idylle beschrieben werden.“

Zur EM in Deutschland sucht das Landsberger Tagblatt den EM-Feiermeister oder die EM-Feiermeisterin. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir ein DFB-Heimtrikot, das von Julian Nagelsmann signiert wird. Gesponsert wird das Trikot von Sport 2000. Schickt uns ein Foto mit dem Betreff „EM-Feiermeister“ an redaktion@landsberger-tagblatt.de. Teilt uns bitte mit, wer auf dem Foto zu sehen ist, wer das Bild gemacht hat und wo es entstanden ist. Mit einer Einsendung erklärt ihr euch bereit, dass das jeweilige Foto in der Zeitung und online veröffentlicht werden darf. Deshalb müssen auch alle darauf abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung einverstanden sein. Bitte beachtet die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO unter landsberger-tagblatt.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/7772355.