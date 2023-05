Landsberg

Jahn Landsberg bejubelt Aufstieg in Bezirksliga und verliert den Trainer

Plus Am vorletzten Spieltag wird Jahn Landsberg Meister. In der Bezirksliga braucht der Fußballverein kommende Saison einen neuen Trainer. Marcel Graf begründet den Abschied.

Von Christian Mühlhause

Die FT Jahn Landsberg ist am Ziel: Mit einem deutlichen Sieg gegen Maisach am vorletzten Spieltag hat die Fußballmannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga in trockene Tücher gebracht. Es gibt aber einen Wermutstropfen: Trainer Marcel Graf hat sein Amt niedergelegt. Gegenüber unserer Redaktion äußert er sich zu den Gründen.

"Es gab unterschiedliche Auffassungen mit der Abteilungsleitung, die sich trotz des sportlichen Erfolgs nicht aus dem Weg räumen ließen", sagt Graf. Ein neues Angebot von einem anderen Verein habe er nicht, sagt er auf Nachfrage. Er wolle nun erst einmal eine Pause machen. Marcel Graf hatte den Verein in der vergangenen Saison zur Rückrunde übernommen, als die FT Jahn noch gegen den Abstieg in die Kreisklasse kämpfte und letztlich erfolgreich war.

