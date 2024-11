Jahresabschlussfeier des VdK Ortsverband Landsberg beim Dorfwirt in Schwifting

Bei der Jahresabschlussfeier konnte sich die Vorsitzende, Michaela Geiger, über einen vollbesetzten Saal freuen. Sie erinnerte bei der Begrüßung daran, dass die Anwesenheit so vieler Freunde und Mitglieder davon zeugt, wie fest die Verbundenheit mit den Werten, die unser gesellschaftliches Zusammenleben prägen und für die der VdK steht, ist. Sie forderte dazu auf, die Chance, durch unser Handeln ein Zeichen für ein menschliches Miteinander zu setzen, wahrzunehmen - für uns und kommende Generationen.

Icon Vergrößern Ehrungen für 30 Jahre Mitgliedschaft: M. Warnholz, F. Fuchs, P. Ritzl, O. Haberlach (vertreten von Ehemann), H. Fischer, Vorsitzende M. Geiger mit R. Wimberger. Foto: Ilse Ebel-Dohelsky Icon Schließen Schließen Ehrungen für 30 Jahre Mitgliedschaft: M. Warnholz, F. Fuchs, P. Ritzl, O. Haberlach (vertreten von Ehemann), H. Fischer, Vorsitzende M. Geiger mit R. Wimberger. Foto: Ilse Ebel-Dohelsky

Beim anschließendem Impuls-Vortrag von Frau Michaela Grabmeier, Seniorenberatung Vilgertshofen, kamen viele ins Grübeln. Sehr anschaulich erklärte Sie, dass wir alle wieder vermehrt aufeinander schauen müssen und brachte Beispiele, wie es früher war. Bei einer kleinen Pause, wo wir vom Dorfwirt hervorragend bewirtet wurden und die Hühnerbach-Musi für beste Stimmung aufspielte, stärkten wir uns für die zahlreichen Ehrungen. Nach den Ehrungen kam der lang erwartete Ausblick auf das Veranstaltungsprogramm 2025. Eine Fahrt nach Kelheim oder ins Ballonmuseum stehen schon fest, Betriebsbesichtigungen und Spaziergänge sind geplant, genauso ein Alphornblas-Workshop. Das fertige Programm wird an die Mitglieder per Email gesandt und liegt ab Ende Januar in den Gemeinden aus.

So konnte die Vorsitzende eine rundum gelungene Veranstaltung unter Alphornklängen der Hühnerbach-Musi beenden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.