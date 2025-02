Jugend musiziert macht wieder in Landsberg Station

Am Samstag, 15. Februar, findet in Landsberg der 62. Regionalwettbewerb Jugend musiziert für die Landkreise Landsberg, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen statt. 130 junge Musikerinnen und Musiker wollen sich in 86 Wertungen der Solokategorien Streichinstrumente, Akkordeon und Schlagwerk sowie als Harfen- oder Gitarrenensemble, Kammermusik mit Klavier und Duo Klavier und ein Blasinstrument dem Urteil von Fachjuroren stellen.

Das ist, verglichen mit den Zahlen im vergangenen Jahr, sehr viel und bedeutet eine logistische Meisterleistung. Schließlich werden nicht nur Vorspielsäle benötigt. Viel größer ist der Bedarf an Einspiel- und Juryberatungsräumen. An der den Wettbewerb ausrichtenden städtischen Sing- und Musikschule mit deren Leiterin Birgit Abe liefen deshalb in den vergangenen Wochen die Drähte heiß. Doch jetzt ist laut Abe alles bestens vorbereitet, ein engagiertes Team aus Helferinnen und Helfern sitzt bereits in den Startlöchern. Für die Musikschulleiterin bleibt jetzt nur noch der sehnliche Wunsch: „Hoffentlich gibt es möglichst wenig krankheitsbedingte Ausfälle.“

Der musikalische Nachwuchs aus der Region wird am Wettbewerbstag in der Innenstadt vier Gebäude mit ausreichendem Raumangebot zum Klingen bringen. Im Konzertsaal der Musikschule wird die Violine ganztägig im Mittelpunkt stehen. In einem weiteren Raum der Musikschule sind nachmittags Akkordeonklänge zu hören. Die Violine dominiert, abgesehen von einem Viola-Vorspiel, auch den Pfarrsaal Mariä Himmelfahrt ganztägig. Der Festsaal des Historischen Rathauses ist vormittags Heimat für Violoncello-Vorspiele, nachmittags wird erst Klavier-Kammermusik, anschließend Klavier und ein Blasinstrument bewertet. Im Musiksaal des Ignaz-Kögler-Gymnasiums startet der Samstag mit Perkussion, gefolgt von Harfen und am Ende Gitarren-Ensemble. Die weiteren 2025 ausgeschriebenen Kategorien Gesang (Pop) sowie Vokal-, Hackbrett-/Baglama-Ensemble und Alte Musik sind in Landsberg nicht vertreten.

An den Spielorten in Landsberg liegen gedruckte Programme aus

Wichtig für alle am Wettbewerb vor und hinter der Bühne Beteiligten ist: Bei allen Vorspielen darf, ja es soll sogar zugehört werden. Nur so entsteht die für die Auftretenden so wichtige Konzertatmosphäre. Musikinteressierte können bei freiem Eintritt in allen Wertungsräumen Kompositionen aus mehreren Jahrhunderten genießen, gespielt vom bestens vorbereiteten Nachwuchs der Altersgruppen I (Jahrgänge 2018 und später) bis VI (Jahrgänge 2004, 2005,2006). Wie Birgit Abe versichert, wird es einfache, gedruckte Programme geben, die den Konzertfahrplan für Besucherinnen und Besucher einfacher machen.

Wer am Samstag keine Zeit hat: Am Sonntag, 16. Februar, um 15 Uhr findet im Festsaal des Historischen Rathauses am Hauptplatz in Landsberg ein Preisträgerkonzert statt. Dabei werden nicht nur besonders perfekt vorgetragene Stücke zu hören sein. Es kommt auch ausgefallenes, heiteres oder pfiffiges zum Vortrag.