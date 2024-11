Kamera nimmt Autodiebstahl in Werkstatt auf

Ein Pkw vom Parkplatz einer Reparaturwerkstätten-Kette in der Zeppelinstraße in Landsberg entwendet. Das Auto war dort seit einiger Zeit abgestellt. Am Fahrzeug wurde hierzu eine Scheibe eingeschlagen. Er wurde durch unbekannte Täter am späten Donnerstagabend, 14. November, auf einen Pkw-Transporter aufgeladen und abtransportiert. Von der Tat gibt es Video-Aufzeichnungen. Die Ermittlung der Täter läuft, teilt die PI Landsberg mit. Zudem werden Zeugen der Tat gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter Telefonnummer 08191 9320 zu melden. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von rund 1300 Euro. (AZ)

