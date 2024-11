Katholischer Flohmarkt spendet für inklusiven Gebetsraum

Die Flohmarkt-Gruppe der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Kaufering ist der Arche Landsberg schon seit langem freundschaftlich verbunden. Sie haben schon länger überlegt, wie sie den rollstuhlgerechten Neubau für acht neue Bewohner*innen mit geistiger Behinderung und ihre Assistent*innen in der Römerauterrasse unterstützen können. Zufällig trafen sie auf 1. Vorstand der Arche, Herrn Albert Schülke, der von einem Gespräch mit der Architektur Beck zur Planung unseres Gebetsraums berichtete - und sofort machte es klick.

Am 20. November übergab die Flohmarkt-Gruppe 2.000 Euro an ihn und die Arche-Bewohnerin Linde Kleber, um den neuen Gebetsraum ausstatten zu können, der barrierefrei nutzbar sein wird. Und das nicht nur für die Arche-Bewohner*innen, sondern auch für die Nachbarschaft und Gäste von überall! Die Hausgottesdienste und Spirituellen Abende werden nämlich dort - wie im Stammhaus der Erpftinger Straße - öffentlich sein und ein inklusives Erleben und Feiern des Glaubens ermöglichen; ganz traditionell mit katholischen und evangelischen Hausgottesdiensten, natürlich in leichterer Sprache und sinnlich erfahrbar, aber auch in neuen Formen über die Spirituellen Abende, die sich über alle Themenbereiche des Lebens erstrecken können und in ihrer Form sehr unterschiedlich sein können.

Alle spirituellen Veranstaltungen werden von den Bewohner*innen mit geistiger Behinderung und ihren Assistent*innen gemeinsam vorbereitet und sie freuen sich schon, im September nächsten Jahres das erste Mal in den neuen Gebetsraum einladen zu können - auch dank der Spende der Flohmarkt-Gruppe der katholischen Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Kaufering. Weitere Infos zur Arche Landsberg und Spendenmöglichkeiten finden sich auf www.arche-landsberg.de.

