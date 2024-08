Im Lechtalbad und im Inselbad gibt es jetzt UV-Index-Tafeln

Ab sofort hängen im Lechtalbad Kaufering und im Inselbad Landsberg am Lech UV-Index-Tafeln von dem Projekt „Watch Out“. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts hervor. Das Projekt Watch Out wurde demnach im Jahr 2022 von der Deutschen Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention e.V. (ADP) ins Leben gerufen, um Menschen in ihrer Freizeit kurz und verständlich zu effektiverem Sonnenschutzverhalten zu motivieren.

Im Mittelpunkt steht dabei der UV-Index: Ein international gültiges Maß, das die Gefahr UV-Strahlung der Sonne auf einer Farb- und Zahlenskala sichtbar macht und auf die richtigen Schutzmaßnahmen hinweist. Auffällige UV-Index-Tafeln mit integriertem QR-Code informieren Menschen laut der Pressemitteilung direkt während ihrer Freizeitaktivitäten – am Strand, beim Wassersport oder im Freibad. Je mehr Akteure aus dem Bereich Freizeit sich am Projekt beteiligen, desto selbstverständlicher wird es, das alltägliche Sonnenverhalten am UV-Index zu orientieren.

Das hilft nicht nur, schmerzhaften Sonnenbränden zu entgehen, sondern senkt vorrangig das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. „Leider verfügt der Mensch über kein Sinnesorgan, um UV-Strahlung wahrzunehmen“, erklärt Professor Dr. Eckhard Breitbart, Dermatologe und Vorsitzender der ADP. „Wenn die Haut brennt, juckt und sich rötet, ist bereits erheblicher Schaden in der DNA entstanden.“

Die Intensität der UV-Strahlung wird häufig unterschätzt

„Gerade in den Bergen wird die Intensität der UV-Strahlung oft unterschätzt“, sagt Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. „Mit dem Präventionsprojekt Watch Out wollen wir dies ändern und freuen uns über regionale Partner, die uns dabei unterstützen. Nur durch ein breites Netzwerk kann es gelingen, den UV-Index im Alltag der Menschen zu verankern und so das Hautkrebsrisiko nachhaltig zu senken.“

Demnächst sollen auch UV-Index Tafeln im Freibad in Greifenberg und in Thaining aufgehängt werden. Wünschenswert wäre es, so das Landratsamt in der Pressemitteilung, wenn im gesamten Landkreis UV-Index-Tafeln hängen und jeder Person helfen, das Sonnenverhalten anpassen zu können.

Bei Fragen oder Interesse an einer UV-Index-Tafel ist die Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus (Franziska Klügl), Landratsamt Landsberg, unter der Telefonnummer 08191/1291567 zu erreich, oder per E-Mail an GesundheitsregionPlus@LRA-LL.Bayern.de. (AZ)