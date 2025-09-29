Kinder besuchen Longboard-Manufaktur am Ammersee

„Was macht eigentlich eine Longboard-Manufaktur?“ Dieser Frage konnten Grundschulkinder im Rahmen des monatlichen Programms der Familienoase e.V. nachgehen. Ziel war eine kleine Werkstatt am Ammersee, in der Longboards, Surfskates und Balance Boards in Handarbeit entstehen. Inhaber Gina und Joschi führten die jungen Besucher durch ihre Werkstatt und erklärten anschaulich, wie aus heimischem Eschenholz, hochwertigen Rollen und weiteren Materialien Schritt für Schritt ein fertiges Board entsteht. Dabei erhielten die Kinder nicht nur spannende Einblicke in die Herstellung, sondern konnten auch ihre Fragen direkt an die Handwerkerin richten.

Inhaberin Gina zeigt, wie die Boards hergestellt werden. Foto: Mandy Czech

Zum Abschluss des Nachmittags wurde es noch einmal kreativ: Jedes Kind durfte eine eigene Mini-Board-Kette basteln und als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Mit der Reihe „Was macht eigentlich…?“ möchte die Familienoase e.V. Kindern regelmäßig einen Blick hinter die Kulissen von Berufen, Institutionen und Vereinen im Landkreis Landsberg am Lech ermöglichen.

