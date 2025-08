Im Juli konnte der Gesamtleiter von Regens Wagner Holzhausen, Matthias Albrecht, im Beisein des Künstlers Oskar Imhof sowie Manfred Doll (Marketing und Öffentlichkeitsarbeit) und Marco Burgmann (Bereichsleiter Privatkunden) aus den Händen von Vorstand Martin Egger (Raiffeisenbank Landsberg-Ammersee eG) einen Spendenscheck über 4000 Euro in Empfang nehmen. Der stattliche Betrag kommt dem Heilpädagogischen Heim von Regens Wagner Holzhausen zugute und wird für Zuschüsse zu Ferienunternehmungen verwendet.

Der Spende liegt eine berührende Geschichte zugrunde, die als Paradebeispiel für einen Synergie-Effekt dienen kann: Künstler Oskar Imhof hatte eine Skulptur geschaffen und im Vorraum der Hauptgeschäftsstelle der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG ausgestellt; sie sollte zugunsten eines sozialen Zwecks verkauft werden. Über den ehemaligen Mitarbeiter von Regens Wagner Holzhausen, Michael Ramjoué, wurde Imhof auf den Bedarf der Kinder aus dem dortigen Heilpädagogischen Heim aufmerksam: Extras wie Ausflüge oder Verreisen in den Ferien für Kinder, die nicht zur Familie nach Hause fahren können, seien mit öffentlichen Mitteln kaum mehr finanzierbar. Hier wollte Imhof mit seiner Spende Abhilfe schaffen und Kindern glückliche Stunden ermöglichen. Zu seiner Überraschung hatten sich mittlerweile die Mitarbeitenden der Bank-Geschäftsstelle in die Skulptur verliebt und der Vorstand beschloss, das Kunstwerk selbst zu erwerben. Nach Kenntnisnahme des Verwendungszweckes entschloss man sich, die ursprünglich zugesagte Spende um 1000 Euro auf insgesamt 4000 Euro zu erhöhen – für ein Plus an Feriengefühl! Albrecht und Imhof sprachen der VR-Bank hierfür ein großes Dankeschön aus.

