Kinderschreibwerkstatt in der Familienoase

Kinder lieben Bücher. Vor allem Bücher mit bunten Bildern und fantasievollen Geschichten. In der Familienoase konnten Kinder nun aus erster Hand erfahren, wie ein Kinderbuch, von der ersten Idee bis zur fertigen Bindung, entsteht. Autorin Vanessa Carolin Herfeldt zeigte im Rahmen des Programms „Was macht eigentlich…?‘“ anschaulich, wie eine Autorin arbeitet und ein Kinderbuch entsteht. Dafür las sie den Kindern ihre eigenes Buch vor, erklärte viel über die Entstehung und lud die Kinder ein, selbst kreativ zu werden. Mit Begeisterung werkelten die Mädchen und Buben an ihren eigenen Büchern, illustrierten dazu bunte Bilder und schufen so wundervolle, fantasievolle Geschichten.

Icon Vergrößern Kinder gestalten eifrig ihr eigenes Buch mit Illustrationen. Foto: Mandy Czech Icon Schließen Schließen Kinder gestalten eifrig ihr eigenes Buch mit Illustrationen. Foto: Mandy Czech

Das Programm ‚Was macht eigentlich…?‘ ist ein monatliches Angebot der Familienoase e.V. für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Anmeldung direkt über die Familienoase: kontakt@familienoase.org, www.familienoase.org oder telefonisch unter: 08191/4289363.

