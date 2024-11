KNAXIADE Fortbildung in Landsberg am Lech

Der Bayerische Turnverband KNAXIADE bietet auch in diesem Jahr wieder mit finanzieller und organisatorischer Unterstützung der Sparkassen eine Reihe von Lehrgängen zur Bewegungsförderung im „Elementarbereich“ an. In 31 Orten in ganz Bayern werden Fortbildungen durchgeführt. In Landsberg am Lech nahmen elf Personen mit großer Begeisterung an der Veranstaltung teil. In diesem Jahr lautete das Thema: „Fetzig.Einfach.Motivierend.“

Die Referentin Edith Ott zeigte, wie Kinder mit den einfachsten Materialien aus dem Alltag zur Bewegung motiviert werden können. Es kommen zum Beispiel Bierdeckel, Eierkartons, Poolnudeln, Teppich-fliesen und vieles mehr zum Einsatz. Dabei können die Kinder ausprobieren, experimentieren und die tollsten Erfahrungen machen. Die Bewegungsförderung der Kinder wird abwechslungsreich und vielseitig gestaltet und ganz nebenbei wird die Kreativität gefördert. Auf unterschiedlichste Art und Weise „verpackt“ konnten die Materialien von den Erzieher:innen unter die Lupe genommen werden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.