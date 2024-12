Königlisches Dinner in Zweibrücken

Das Ehepaar Hallinger ist auch viel in Sachen Wohltätigkeit unterwegs. Für die Kartei der Not unserer Zeitung, aber auch für die World Childhood Foundation. Und hier gab es in Zweibrücken ein königliches Dinner zum 25. Jubiläum. Königlich, denn Königin Silvia von Schweden nahm daran teil. Das Benefiz-Mittagessen fand im Landschloss Fasanerie Zweibrücken statt und war ein großes Erlebnis für Karin und Patrick Hallinger. „Das war spannend und aufregend.“

Die Foundation hat sich den Schutz der Kinder zur Aufgabe gemacht. Vor 25 Jahren übernahm Ihre Majestät Königin Silvia von Schweden eine globale Führungsrolle im Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt und Ausbeutung, indem sie die World Childhood Foundation gründete. Seitdem trägt die Organisation zur engagierten Arbeit bei, das Thema sexualisierte Gewalt und Ausbeutung von Kindern auf die globale Agenda zu setzen. Gemeinsam mit den Schwesterstiftungen in Schweden, Brasilien und den USA setzen sie sich dafür ein, den Kinderschutz nachhaltig zu verbessern – von der Basisarbeit bis hin zu den Vereinten Nationen.

Die Hallingers spenden für diese Organisation aus ihrem Warensortiment.