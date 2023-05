Kommandoübergabe in der Landsberger Welfenkaserne

Die Kaserne zwischen Landsberg und Igling hat einen neuen Leiter. Der Neue kehrt damit in seine Wahlheimat zurück.

Mit einem militärischen Appell hat der Kommandeur des Waffensystem-Unterstützungszentrums 1, Oberst Christian Lörch, vor Kurzem das Kommando über das Instandsetzungszentrum 13 in der Welfenkaserne von Oberstleutnant Thomas Sandlein an Oberstleutnant Bernd Herrmann übergeben.

An dem feierlichen Zeremoniell in der Untertageanlage zwischen Landsberg und Igling nahmen Gäste aus dem militärischen Bereich und weiteren Bundeswehrdienststellen am Standort, Vertreterinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens, aus Politik, von Behörden, Ämtern, Schulen und der Kirche sowie der Industrie teil. Unter anderem die Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel (Grüne) und Alex Dorow ( CSU), Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sowie Bürgermeister der Nachbargemeinden.

Oberst Christian Lörch würdigte in seiner Rede das über neun Jahre von Oberstleutnant Thomas Sandlein erbrachte Engagement, das Instandsetzungszentrum 13 und das ihm anvertraute Personal sicher und erfolgreich durch mitunter auch unruhige Zeiten der Corona-Pandemie gesteuert zu haben. Für Oberstleutnant Sandlein stand die gute Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch die militärgeschichtliche Sammlung im Mittelpunkt seiner Abschiedsrede. Er verlässt nach 42 Dienstjahren die Bundeswehr in den Ruhestand.

Der neue Leiter ist ein alter Bekannter in Landsberg

Mit dem neuen Leiter stellt sich ein alter Bekannter vor. Oberstleutnant Bernd Herrmann verrichtete bereits von 2007 bis 2008 seinen Dienst in der Welfenkaserne und wohnt seither mit seiner Familie in Landsberg. Nach zahlreichen Verwendungen in Einsatzverbänden der Luftwaffe, im Auslandseinsatz sowie Stabs- und Amtsverwendungen, zuletzt als Referatsleiter bei der Abteilung des Generals Flugsicherheit in der Bundeswehr in Köln, kommt er zurück in die Welfenkaserne. Mit der Führung des Instandsetzungszentrums 13 leitet er eine Dienststelle, die mit der Prüfung und Reparatur von Luftfahrzeugelektronikgeräten und -komponenten beauftragt ist.

58 Bilder Die Bilder zum Gedenken die Befreiung des KZ-Außenlagerkomplexes Landsberg/Kaufering Foto: Thorsten Jordan

Durch den stellvertretenden Kommandeur des Landeskommandos Bayern, Oberst Andreas Brendel, wurden Hermann zusätzlich die Aufgaben des Standortältesten übertragen. Standortältester bezeichnet eine Dienststellung in der Bundeswehr zur Regelung der territorialen Aufgaben im Auftrag und Sinne des Kommandos innerhalb eines definierten Standortbereichs. Oberstleutnant Herrmann freut sich nach langer Auswärtstätigkeit nun sehr auf seine neue Verwendung in seiner Wahlheimat und wünscht sich in Bezug auf den Bundeswehrstandort eine gute Zusammenarbeit in allen Bereichen und Ebenen. (AZ)

