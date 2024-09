Künstlergilde macht die blaue Nacht zum Thema

„Mutig in die Zukunft gehen“, das ist das Motto der Künstlergilde Landsberg Ammersee, mit fast 90 Jahren Bestand die älteste Künstlervereinigung im Landkreis. Die Gruppe will Tradition und Innovation in sich vereinen, sowohl in ihrer Mitgliedschaft als auch in ihrer Organisation. Das soll sich auch in ihrer Ausstellung an der Landsberger Kunstnacht widerspiegeln. In den Bereichen Malerei, Skulptur und Fotografie werden Kunstwerke unterschiedlichster Techniken und Materialien präsentiert und bereits die Ankündigung spiegelt eine neue und ungewöhnliche Perspektive auf die Ausstellungsorganisation wider.

Die Landsberger Künstlergilde wurde ursprünglich im Dezember 1934 gegründet, unter anderem von den Scholle-Malern Fritz Erler und Adolf Münzer. Seitdem erfindet sie sich ständig neu, sucht neue Organisationsideen, neue Ausstellungsorte und frische Präsentationsweisen. Dadurch zieht sie auch heute noch viele junge Künstlerinnen und Künstler an.

Die Künstlergilde will aus den Unterschieden eins machen

Besonders wichtig ist der Künstlergilde in ihren Ausstellungen, dass ihre Mitglieder gleichwertig dargestellt werden. In der Vergangenheit wurde strikt ausgewählt, welche Werke bei einer Ausstellung dabei sein durften, aber heutzutage liegt es Vorsitzender Silvia Dobler eng am Herzen, alle eingereichten Stücke auszustellen. Dobler, selbst nicht Künstlerin, aber Kunsthistorikerin und Atelierleiterin, sieht es als ihre Aufgabe, Ausstellungsthemen zu entwickeln, die „aus den Unterschieden eins machen“, also zu allen Stücken passen und die Differenzen in Technik und Material kaschieren. Auch soll dabei kein einzelnes Mitglied der Künstlergilde im Vorder- oder Hintergrund stehen. Statt Beispielbildern, mit denen nur bestimmte Kunstwerke beworben werden, verwendet die Künstlergilde deswegen für die Ankündigung ihrer Ausstellungen ein festes Design, das die Gilde in ihrer Gesamtheit repräsentiert und je nach Angelegenheit in verschiedenen Farben dargestellt wird.

In der Langen Kunstnacht in Landsberg ist es blau, passend zum Thema „Blue Night“. Das haben Dobler und zweiter Vorsitzender Oliver Grüner im gemeinsamen Gespräch entwickelt. Die „Nacht“ kam von der Kunstnacht und blau fanden die beiden einfach eine angenehme, dazu passende Farbe. Es ist ja auch der Nachthimmel dunkelblau. Dementsprechend soll auch die Ausstellung eine „ruhige Welt“ darstellen. Welche Werke genau zu sehen sein werden, wird aber eine Überraschung bleiben.

Die Ausstellung Blue Night wird an der 24. Langen Kunstnacht am Samstag, 21. September, im Foyer des Historischen Rathauses stattfinden. Dazu gibt es musikalische Begleitung durch das Folk-Trio „TREE“. Auch nach der Kunstnacht wird sie noch einige Tage zu sehen sein. Das Ende der Ausstellungszeit ist der 29. September.