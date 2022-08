Landsberg: CSU will sofortigen Planungsstopp am Schlossberg

Ein drohender Bürgerentscheid und heiße Diskussionen: Das Anbauprojekt an der Landsberger Schlossbergschule schlägt hohe Wellen. Die CSU-Fraktion im Stadtrat fordert jetzt einen sofortigen Planungsstopp.

Seit Wochen drehen sich die Debatten um die Anbaupläne an die Landsberger Schlossbergschule. Wie mehrfach berichtet, forciert der Historische Verein ein Bürgerbegehren. Per Bürgerentscheid soll dann der geplante Anbau an der Nordseite verhindert werden. Die Kritiker wollen an dieser stadtbildprägenden Stelle keinen Anbau sehen. Jetzt fordert die CSU-Stadtratsfraktion in einem schriftlichen Antrag an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), dass die Pläne ruhen sollen.

"Die Stadtverwaltung wird damit beauftragt, die Planungen für Sanierung des Bestandsbaus und des Neubaus für die Grundschule am Schlossberg sofort zu stoppen, bis das Ergebnis des laufenden Bürgerbegehrens, bzw. eines sich anschließenden Bürgerentscheids vorliegt", heißt es in dem vom Fraktionsvorsitzenden Christian Hettmer unterzeichneten Schreiben.

Die CSU will das Projekt bis nach einem Bürgerentscheid auf Eis legen

Begründung: Der Stadtrat habe in seiner Sitzung am 15. September 2021 die stufenweise Vergabe der Planungsleistungen für die Gebäudeplanung, die Fachplanung Tragwerksplanung, die Planungsleistungen Elektroinstallation sowie die Planungsleistungen Heizung-Lüftung-Sanitär beschlossen. In einem LT-Interview vom 30. Juli 2022 habe Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl gesagt: „Die Stadt habe bereits Aufträge in Höhe von rund drei Millionen Euro vergeben, unter anderem für die Architekten sowie die Fachplaner.“ Hierbei handle es sich größtenteils um die oben genannten Planungsleistungen.

"Nur ein geringer Bruchteil der genannten knapp drei Millionen Euro dürfte bislang zahlungswirksam geworden sein. Um (vorerst) nicht weitere Kosten für die Stadt zu verursachen, sollten die Planungsleistungen mit sofortiger Wirkung gestoppt werden, bis Klarheit über den Ausgang des Bürgerbegehrens, bzw. des sich gegebenenfalls anschließenden Bürgerentscheids herrscht", so die CSU. Für den Fall, dass die Planungen final eingestellt werden müssten, könnten die beteiligten Planungsbüros nur die ihnen entstanden Aufwendungen zuzüglich des entgangenen Gewinns, nicht aber die vollständige Auftragssumme bei der Stadt geltend machen, so die Argumentation.

