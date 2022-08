Landsberg: Schwerer Unfall mit Radfahrer - Helikopter im Einsatz

Ein schwerer Unfall ereignet sich am Dienstagnachmittag in Landsberg. Ein Radfahrer wird dabei schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

In der Landsberger Innenstadt hat sich am Dienstag (2. August) gegen 15 Uhr ein schwerer Unfall in der Katharinenstraße ereignet. Nach Informationen unserer Redaktion stieß ein Auto mit einem Radfahrer zusammen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Katharinenstraße in diesem Bereich laut Polizei komplett gesperrt.

