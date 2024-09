Landsberg soll sich in eine „pulsierende Laufarena“ verwandeln

Der Hardy‘s Stadtlauf in Landsberg findet in diesem Jahr wie gewohnt am Tag der Deutschen Einheit statt. Am Donnerstag, 3. Oktober, soll sich die historische Altstadt laut den Organisatoren in eine „pulsierende Laufarena“ verwandeln. Die sportliche Herausforderung und der Gemeinschaftsgeist stehen dabei im Vordergrund.

Wie es in einer Pressemeldung heißt, ist der Lauf bereits im Vorfeld komplett ausgebucht. Mehr als 2000 Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen und Fitnesslevels sind angemeldet und werden in den unterschiedlichen Kategorien an den Start gehen. Angepriesen wird dabei die „abwechslungsreiche und wunderschöne Strecke“. Die Läufe starten und enden vor der Kulisse am Marienbrunnen auf dem Hauptplatz, die Strecke führt anschließend durch die Altstadt, entlang der Lechpromenade und durch den Englischen Garten.

Der Rundkurs führt durch die Altstadt und am Lech entlang

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten über 5 Kilometer, 10 Kilometer oder die Halbmarathondistanz (21 Kilometer) an. So soll laut den Organisatoren von Hardy‘s für jeden das passende Niveau geboten werden – egal ob Freizeitsportler oder ambitionierter Läufer. Je nach gewählter Strecke wird der Rundkurs ein- oder mehrfach durchlaufen. Die Hauptläufe beginnen um 12 Uhr.

Bereits zuvor stehen der Kinderlauf (800 Meter) und der Jugendlauf (2000 Meter) auf dem Programm. Auf den altersgerechten Strecken soll der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stehen, so die Organisatoren. Kinder und Jugendliche können so ihre ersten Lauferfahrungen sammeln und Teil des Sportevents werden.

Laut der Pressemeldung ist der Hardy‘s Stadtlauf als Event auch „ein Treffpunkt für die ganze Region“. Zusätzlich zur sportlichen Leistung bietet die Veranstaltung demnach die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren. In diesem Jahr können die Teilnehmer und Zuschauer durch Spenden an die Kinderkrebsforschung unterstützen.

Für den Stadtlauf werden in Landsberg Umleitungen eingerichtet

Zudem wird ein umfangreiches Rahmenprogramm mit abwechslungsreichen Angeboten angekündigt. Es soll unter anderem spannende Spielstände von Kooperationspartnern geben, eine Bühne mit Live-Moderation, einen Cheerleader-Auftritt sowie eine große Hüpfburg für Kinder. „Die Organisatoren freuen sich auf viele Zuschauer, die für die perfekte Stimmung sorgen und den Athleten auf den letzten Metern Energie schenken“, heißt es in der Pressemitteilung.

Aufgrund des Stadtlaufs müssen sich Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in der Landsberger Innenstadt auf Einschränkungen einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden im Zusammenhang mit der Veranstaltung am Donnerstag der Hauptplatz sowie die umliegenden Straßen von 7 Uhr bis 17 Uhr gesperrt sein. Dies betreffe sowohl den ruhenden als auch den fließenden Verkehr und die Stadt Landsberg bitte um Verständnis. Hinweisschilder sollen rechtzeitig auf die Sperrungen und die entsprechenden Umleitungen aufmerksam machen. (AZ)