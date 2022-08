Landsberg: Trauer um „Mr. Sportzentrum“ Karlheinz Artmann

Plus Karlheinz Artmann hat sich um den Sport und die Kultur in Landsberg große Verdienste erworben. Jetzt ist er im Alter von 77 Jahren überraschend gestorben. Ein Rückblick auf ein spannendes Leben.

Trauer um „Mr. Sportzentrum“: Karlheinz Artmann, der das Landsberger Sport- und Kulturzentrum 27 Jahre lang geleitet hat, ist am Dienstagmorgen völlig überraschend im Alter von 77 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Artmann erwarb sich um den Sport und die Kultur seiner Heimatstadt große Verdienste. Der ehemalige Fußballprofi hinterlässt seine Frau Helga, zwei Töchter und zwei Enkel.