Landsberg und Schwifting: Das Autohaus Schaller feiert ein Jubiläum

In den 1970er-Jahren hatte Georg Schaller den richtigen Riecher: Damals betrieb er in Schwifting eine Landmaschinenwerkstatt. Da Höfe weniger, der Bedarf an Autos aber immer mehr wurde, schaute er sich nach einer Autovertretung um. Da kam es ihm gerade recht, als ein Landmaschinen-Großhändler bei ihm anfragte, ob er sich nicht Autos von Datsun, Vorläufer des Nissan, auf den Hof stellen wolle. Schaller wollte, wenngleich 1974 noch so mancher davon überzeugt werden musste, dass aus Japan solide Autos kamen. Einzige Voraussetzung war, dass Georg Schaller die fünf Datsun-Modelle reparieren und warten konnte. Dafür musste er einen Lehrgang absolvieren und sich die entsprechenden Werkzeuge kaufen. „Ein Autohaus wurde damals nicht verlangt, die Autos standen im Freien, und in die vorgedruckten Preislisten trugen wir die Preise noch von Hand ein“, erinnert sich der heute 90-Jährige, der später noch die KFZ-Meisterprüfung ablegte und eine Tankstelle eröffnete.

Dagmar Kübler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nissan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis