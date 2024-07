Landsberger Altstadt: Der Lifestyle Salon zieht um

Der Friseursalon Lifestyle Friseur zieht mit dem Team rund um Salonleitung Carsten Deseyve nach fünf Jahren in der Limonigasse in die Räumlichkeiten am Vorderen Anger 268 in der Landsberger Innenstadt, in dem sich viele Jahre das Sanitätshaus Streifeneder befand. Der neue Laden öffnet seine Türen am Mittwoch, 31. Juli. Dem Konzept als High-End-Friseur wollen Deseyve und seine Mitarbeiter weiterhin treu bleiben. „Trotzdem wird der Laden einen ganz neuen Look bekommen“, verspricht Deseyve.

