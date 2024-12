Landsberger Häuserserie: "Geh zum Enzer, der hat alles."

Unsere Berichte über die früheren Geschäfte in Landsberg kommen bei unseren Lesern sehr gut an. Einige meldeten sich und gaben wertvolle Hinweise. Christl Heintz, die zusammen mit ihrem Mann Erhard Drogerie und Fotostudio Enzer im Vorderen Anger 211 betrieb, lud unsere Redaktion sogar ein, die Geschichte des Betriebs, der über drei Generationen geführt wurde, anhand alter Fotos kennenzulernen. Doch bevor wir uns dazu in ihrem gemütlichen Wohnzimmer im zweiten Stock niederlassen, zeigt die 87-Jährige auf zwei steinerne Wandtafeln an der Treppe, die zum Dachboden führt. Diese verweisen auf frühere Nutzungen des Gebäudes, das einst Brauerei und Wirtschaft war (zuerst Nieberl-Bräu, danach Bauern-Bräu) und später nach 1848 Gerberei und Färberei.

