Landsberger Kleinkunstbühne präsentiert Kabarett, Volksmusik-Rock und mehr

Bayerische Wortkunde und makabre Wissenschaftsrevue, Volksmusik-Rock und Kurt-Weill-Lieder, Hauptstadtkabarett und Skurriles aus Niedersachsen: Die Macher der Landsberger Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum haben wie von den vergangenen Jahren gewohnt, auch für die Saison 2024/2025 ein so vielseitiges Programm zusammen gestellt, dass viele Freunde der Kleinkunst auf ihre Kosten kommen dürften. Zwei Neuerungen gibt es bei dem eingetragenen Verein.

Neben einer frisch angelegten Website ist das der Wechsel im Vorsitz. Nach zwölf Jahren im Amt gab Rolf Jürgen Lang dieses heuer im Frühjahr ab. Neuer „Kapitän“ ist Volker Horwat, 1961 im Ruhrpott geboren. „Jetzt werden wir bei Vorstandssitzungen immer mit Glück auf begrüßt“, verrät Pressesprecher Frank Volk dazu schmunzelnd. Horwat lebt seit 1993 in Bayern und seit 2003 in Landsberg. Beim s‘Maximilianeum ist er seit vier Jahren bereits im Vorstand aktiv. Anfangs habe der Vorsitz ein wenig mehr Aufwand verursacht, erklärt Horwat bei der Programmvorstellung. „Es bleibt aber alles, wie es bisher ist und auch gut läuft.“ Lediglich mehr Teamarbeit werde er einfordern.

Die Eintrittspreise im Landsberger Stadttheater bleiben gleich

Gleich bleiben auch die Eintrittspreise. Diese waren im vergangenen Jahr an das Preisgefüge des Landsberger Stadttheaters angepasst worden. Der Kartenverkauf läuft ebenfalls wie gehabt, online über Kleinkunstbühne und Stadttheater sowie über die Vorverkaufsstellen Theaterbüro und Ticketservice Vivell. Karten sind bis einschließlich Dezember 2024 im Vorverkauf, ab Mitte Dezember wird das Jahr 2025 freigeschaltet. Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr, bis auf den Start am 3. Oktober und das Ende am 5. Juni 2025 (beide Donnerstag) gehen sie sonntags über die Bühne.

Zum Programm: Armin Federl, zweiter Vorsitzender und aufgrund seiner kabarettistischen Vergangenheit mit einer breiten Palette an Kontakten ausgestattet, konnte ein auf sicheren Beinen stehendes, buntes Kaleidoskop deutschsprachiger Kabarettkunst zusammen stellen. Zur Saisoneröffnung am 3. Oktober ist Severin Groebner mit „Überhaltung“ zu Gast. Der Österreicher sieht den Titel doppeldeutig und beschäftigt sich in für unsere Nachbarn typisch tiefschwarzer Manier mit Haltungsfragen quer durch die deutsche Sprache. Weiter geht es am 27. Oktober mit „Hubers Bairischer Wortkunde“. Gerald Huber möchte „Verständnis stiften für eine der ältesten Kultursprachen Europas“, Akkordeonistin Maria Reiter liefert die passende Musik.

Icon Vergrößern Der Kabarettist Christian Springer ist am 12. November mit seinem aktuellen Programm in Landsberg zu Gast. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der Kabarettist Christian Springer ist am 12. November mit seinem aktuellen Programm in Landsberg zu Gast. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

„Leider“ ist das brandneue Soloprogramm von Christian Springer, das der vom „Schlachthof“ bestens bekannte Kabarettist am 12. November präsentiert. Was wäre, wenn – das Wörtchen „leider“ aus dem Sprachgebrauch verschwände? Wäre das Leben auf allen gesellschaftlichen Ebenen ein leichteres? Am 24. November lädt die Bühne zur „Soirée Macabre“. Der Pathologe Gregor Babaryka, die Band Dr. Will & The Wizards und zwei Schauspielerinnen bieten eine Wissenschaftsrevue zum Thema Tod. Das Weihnachtsbretttl am 22. Dezember, heuer mit Polacek & Quetschndatschi, ist, wie üblich, bereits ausverkauft.

Es darf getanzt werden, heißt es am 26. Januar 2025, wenn „The Heimatdamisch“ mit ihrem Volksmusik-Rock aufspielen. „Der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich“: mit diesem etwas sperrigen Titel möchte der Schauspieler und Musiker Stephan Zinner am 16. Februar verdeutlichen, dass die Wurzeln des Blues im tiefsten Oberbayern liegen. Katharina und Christian Gruber, Tochter und Vater, sind längst ein eingespieltes Team. Am 16. März präsentieren die Beiden als Landsberg Premiere, ihr neues Programm „Umbrüche“, mit dem sie Kurt Weill huldigen.

Horst Evers ist Meister im Zerpflücken bizarrer Alltagsgeschichten. Am 27. April meint er spitzbübisch „So gesehen natürlich lustig“. Was sind „Empirisch belegte Brötchen“? Marco Tschirpke reist am 18. Mai aus der deutschen Hauptstadt an, um dies dem Landsberger Publikum vergnüglich zu erklären. Cubaboarisch 2.0 schließlich machen am 5. Juni den Deckel drauf auf die Saison 2024/2025. Heiß wird es dabei zugehen, verspricht das Programm, mit einem verwegenen Mix aus mittelamerikanischen und bayerischen Rhythmen.