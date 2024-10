Landsberger Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Am Samstag, 12. Oktober, zwischen 8.30 und 15.15 Uhr hat sich auf dem Kiesparkplatz an der Bahnlinie in der Spöttinger Straße in Landsberg eine Unfallflucht ereignet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Laut Polizeibericht parkte eine 20-Jährige ihren weißen VW auf dem Kiesplatz. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange sowie am vorderen linken Scheinwerfer fest. Der unbekannte Verursacher entfernte offenbar noch die Bruchstücke des Scheinwerferglases und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder den Unfall bei der Polizei zu melden.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)