Landsberger Polizei rückt zu Lagerfeuer auf dem Reischer Talweg aus

Wegen eines Lagerfeuers ist die Landsberger Polizei am Freitag gegen 21.30 Uhr zum Reischer Talweg ausgerückt. Ein Anwohner hatte gemeldet, dass dort zwei vermutlich Jugendliche ein größeres Lagerfeuer mitten auf der Straße entzündet hätten. Vor Ort konnte die Streife jedoch nur ein kleines Feuer erkennen, heißt es im Polizeibericht. Nachdem dieses gelöscht war, konnte jedoch festgestellt werden, dass für das Feuer auch ein Plastikbehältnis angezündet worden war, welches sich in die Asphaltdecke einschmolz.

In der Nähe der Brandstelle sehen die Polizisten auch einen Einkaufswagen

Da sich in unmittelbarer Nähe der Brandstelle auch ein Einkaufswagen eines nahegelegenen Supermarkts befand, vermutet die Polizei, dass die Jugendlichen Holz und den Plastikbehälter aus dem ungesicherten Außenbereich des Marktes „mitgenommen“ hatten, wie es in der Meldung wörtlich heißt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an der Fahrbahn und möglicherweise Diebstahl des Brennholzes beim Supermarkt. Zeugen, welche die Jugendlichen beobachtet haben, werden gebeten, der Polizei (Telefon 08191/9320) sachdienliche Angaben zu machen. (AZ)