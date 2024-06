Landsberger Rathausanbau nach Starkregen gesperrt

Am Mittwoch drang Wasser in den Sitzungssaal des Landsberger Rathauses ein. Das Kulturbüro ist nur eingeschränkt erreichbar.

Am Mittwoch hat der heftige Starkregen auch den Anbau des Historischen Rathauses betroffen. Das Wasser drang durch das Flachdach in den Sitzungssaal ein und verteilte sich weiter in die darunterliegende Küche und die Toiletten. Infolgedessen bleibt das Historische Rathaus mit seinem Anbau sowie die öffentlichen Toiletten vorübergehend gesperrt.

Wie die Stadt mitteilt , ist das Kulturbüro nur eingeschränkt erreichbar. Die Verwaltung sei dabei, die betroffenen Bereiche so schnell wie möglich wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Aktionstag „Wir sind Stadtkultur!“ am Sonntag, 30. Juni, findet wie vorgesehen statt. Alle Programmpunkte dieser Veranstaltung werden wie geplant durchgeführt, teilt die Stadt mit. Weitere Informationen und das Programm sind auf www.landsberg.de zu finden. (AZ)

