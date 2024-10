Landsberger SPD will auch Schlossergasse und Holzmarkt asphaltieren

Im Sommer 2022 wurde der Hinteranger in der Landsberger Altstadt mit einer Fahrbahn aus Asphalt versehen. Nach Ansicht der Stadtratsfraktion der SPD hat sich die Baumaßnahme durchaus bewährt und zu einer spürbaren Verringerung des Verkehrslärms und zur Entlastung der Anwohner geführt. Auch das Stadtbild sei, entgegen mancher Befürchtung zu Beginn, nicht beeinträchtigt worden. Deswegen sind die SPD-Stadträte nun der Meinung, dass auch in der Schlossergasse unter Einbeziehung der Fahrbahn am Holzmarkt analog vorgegangen werden sollte.

Den entsprechenden Antrag an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) hat Fraktionsvorsitzender Dieter Völkel unterzeichnet. Die Vorteile liegen seiner Meinung nach auf der Hand: Reduzierung des Verkehrslärms und Steigerung der Wohnqualität. „Natürlich muss die Sache gründlich diskutiert werden unter Einbeziehung der Öffentlichkeit und Einschaltung von Stadtheimatpfleger, Gestaltungsbeirat, Historischem Verein und anderen“, heißt es in dem Schreiben. Für die Erhöhung der Lebensqualität wäre die Maßnahme sicherlich ein Fortschritt. Vor allem in der Schlossergasse sei der Verkehrslärm doch ganz erheblich. Daher beantragt die SPD-Fraktion, eine entsprechende Planung auszuarbeiten und die erforderlichen Mittel im Haushalt 2025 einzustellen.

Der Hinteranger in Landsberg musste 2022 dringend saniert werden. In den Sommermonaten wurde die Fahrbahn als Übergangslösung asphaltiert und das alte Kopfsteinpflaster beseitigt und eingelagert. Die Pflasterflächen der Parkbereiche blieben dagegen bestehen. Die Kosten beliefen sich auf rund 185.000 Euro. In Landsbergs nördlicher Altstadt zwischen Schlossergasse und Sandauer Tor sind täglich rund 9000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs.