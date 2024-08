Landsberger wird Opfer eines SMS/WhatsApp-Betrugs

Obwohl die Masche der Betrüger schon seit Monaten wiederholt in den Medien veröffentlicht wurde, fiel ein Mann aus Landsberg darauf herein. Laut Polizeibericht überwies er nach der SMS-Nachricht „Hallo Papa, das ist meine neue Nummer ...“ und dem anschließenden Umspeichern in WhatsApp mit anschließender Konversation über 4000 Euro auf ausländische Bankkonten wegen der angeblichen dringenden Bezahlung von Rechnungen durch die Tochter.

Die Betrüger geben immer an, dass sie aufgrund ihres verlorenen oder defekten Handys aktuell kein Onlinebanking machen können, aber dringend die dann angegebenen Rechnungen (Betrag und Empfänger mit IBAN) bezahlt werden müssen, teilt die Polizei mit. Deshalb wird bei den Angehörigen um Begleichung der Rechnungen gebeten und eine baldige Rückzahlung zugesagt. Bei diesen Nachrichten wie auch bei Anrufen wegen eines vermeintlich verursachten schweren Verkehrsunfall und einer geforderten „Kautionszahlung“ handelt es sich laut Polizei ausschließlich um Betrüger. (AZ)