Landsbergs Polizeichef Thomas Rauscher geht in Ruhestand

Etwas mehr als zwei Jahre war Thomas Rauscher Leiter der Polizeiinspektion Landsberg. Jetzt geht der Polizeidirektor in Ruhestand und wurde deswegen im Festsaal des Historischen Rathauses gebührend verabschiedet. Vertreter von Polizei, Politik, Rettungsdiensten und Justiz waren gekommen, um dem 60-Jährigen „Servus“ zu sagen. Seine Stellvertreterin Katharina Radlbeck-Puchelt wird vorerst die Leitung in Landsberg übernehmen.

Thomas Rauscher ist seit 43 Jahren bei der Polizei, über 20 Jahre davon war er Inspektionsleiter, 18 Jahre in Dachau und knapp zweieinhalb Jahre in Landsberg. Polizeipräsident Günther Gietl bezeichnete ihn als „Polizist mit Leib und Seele“, der auf eine bewegte Vita bei der Polizei zurückblicken könne. Rauscher war vor allem in Fürstenfeldbruck, Herrsching, Dachau und Landsberg tätig. Ende 2022 hatte er dabei für ein Novum gesorgt. Damals tauschten zwei Polizeidirektoren innerhalb des Präsidiums Oberbayern Nord ihre Plätze: Bernd Waitzmann wechselte von Landsberg nach Dachau und Thomas Rauscher von Dachau nach Landsberg. Für Rauscher eine „Vernunftentscheidung“, weil er so insgesamt eineinhalb Stunden weniger im Auto zu seinem Arbeitsplatz unterwegs war. Der 60-Jährige wohnt im südlichen Landkreis Landsberg.

Thomas Rauscher entschied sich schon früh für den Polizeidienst

Wie Rauscher in seiner Abschiedsrede sagte, habe er sich schon früh für die Polizei entschieden. Und, es sei im Nachhinein auch die richtige Entscheidung gewesen. Nicht nur, weil er bei der Arbeit interessante Personen habe kennenlernen dürfen, wie die Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer oder Papst Benedikt XVI. Die Einsätze rund um die KZ-Gedenkstätte in Dachau seien prägend gewesen, aber auch der Papstbesuch (2006) oder der G7-Gipfel in Ellmau (2007). Rauscher und die Kollegen der Polizei erinnerten sich aber auch an knifflige Einsätze wie eine Geiselnahme in Starnberg (2009) oder den Waldläufer-Einsatz in Geltendorf (2013). Aus seiner Landsberger Zeit erwähnte Thomas Rauscher die Montagsspaziergänger und den Fuchstal-Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck, der spontan auf einen Kaffee in die Dienststelle kam.

Die Leitung in Landsberg übernimmt nun vorerst Katharina Radlbeck-Puchelt. Seit Oktober hat sie für sechs Monate das Amt der stellvertretenden Dienststellenleiterin inne. Sie nimmt an einem Personalentwicklungsprogramm für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene (früher: höherer Dienst) teil. Bei der Landsberger Polizei, die für die Stadt und 17 Gemeinden zuständig ist, sorgen 81 Beamte und sieben Tarifbeschäftigte für die Sicherheit von rund 80.000 Bürgerinnen und Bürger. Wie Polizeipräsident Gietl sagte, werde in Kürze ein neuer Stellvertreter seinen Dienst antreten. Die Stelle des Inspektionsleiters werde bayernweit ausgeschrieben.

Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgten drei Musikerinnen des Polizeiorchesters Bayern. Weitere Reden hielten die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler, Stadträtin Margit Däubler und Kripochef Manfred Frei, der auf lange gemeinsame Jahre mit Thomas Rauscher zurückblickte. Thomas Rauscher dankte vor allem seiner Ehefrau Gabi, die ihm in all den Jahren den Rücken frei gehalten habe.