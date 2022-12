Landwirte im Kreis Landsberg verurteilen Boykottaufruf von Peta scharf

Plus Die Organisation Peta zeigt einen Betrieb wegen Anbindehaltung von Rindern an, obwohl es kein Verbot für diese Haltungsform gibt. Das geht Landwirten zu weit.

Die Peta hat nach eigenen Angaben einen Bauernhof im Landkreis Landsberg wegen Anbindehaltung angezeigt, obwohl diese Haltungsform gar nicht verboten ist. Gegenüber unserer Redaktion kritisieren Landwirte das Vorgehen der Tierrechtsorganisation scharf.