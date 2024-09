Lange Kunstnacht: Kindergartenkinder machen die Welt bunt

Die Lange Kunstnacht in Landsberg bietet Besucherinnen und Besuchern ein vielfältiges Angebot. Kunst mit Kinderaugen sehen, das ist heuer erstmals im am Peter-Dörfler-Weg gelegenen katholischen Kindergarten St. Christophorus möglich. „Unsere Welt ist bunt“ lautet das Motto der rund 40 Mädchen und Buben, die ihre Kunstwerke zeigen und auch verkaufen möchten.

Die Planungen für die Lange Kunstnacht laufen bereits seit zwei Jahren, sagt Kindergartenleiterin Sandra Huberts. Einige ihrer Mitarbeiterinnen kommen aus Landsberg und hatten die Idee, dass sich die in der Altstadt gelegene Einrichtung an der Veranstaltung beteiligt. Und so beschäftigte die drei bis sechs Jahre alten Kinder in den vergangenen Monaten immer wieder das Thema Kunst. Es wurden Farben gemischt, Maltechniken erlernt und getöpfert.

Die Kinder besuchten auch zwei Landsberger Künstlerinnen in deren Atelier. Katharina Schellenberger und Angelika Lahner arbeiteten darüber hinaus mit den Mädchen und Buben zusammen. „Als freischaffende Künstlerin sind für mich Kinder und Kindheit stetige Inspirationsquelle für meine Arbeit“, sagt Katharina Schellenberger. Und Angelika Lahner genoss es zu beobachten, wie die Kinder in ihre Fantasiewelt eintauchen und aus ihrer kreativen Quelle schöpfen.

Die Werke der Kinder sind in der Langen Kunstnacht in Landsberg zu sehen

Wie Sandra Huberts sagt, haben alle Kinder mitgemacht. Im Fasching oder beim Kindergartenfest, die Kunst war immer ein Thema und das Motto stets „Unsere Welt ist bunt“. Es entstanden Requisiten für das Kindergartenfest wie ein Schiff oder eine Weltkugel sowie jede Menge Bilder, unter anderem im Hundertwasser-Stil und mit Gustav Klimt als Vorbild. Die Werke, die die Vielfalt und Schönheit der Welt aus der unvoreingenommenen Perspektive der Kinder widerspiegeln sollen, sind in der Langen Kunstnacht in den Räumen des Kindergartens ausgestellt.

In der Langen Kunstnacht, die am Samstag, 21. September, in Landsberg stattfindet, hat der Kindergarten St. Christophorus ab 18 Uhr geöffnet. Erreichbar ist die Einrichtung über das Tor am Peter-Dörfler-Weg. Um 18.30 und um 19.30 Uhr werden die Kunstwerke der Mädchen und Buben mit musikalischer Untermalung vorgestellt. Die Exponate können auch erworben werden. Der Erlös ist für Projekte des Kindergartens vorgesehen.