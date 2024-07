Lastwagenfahrer verursacht hohen Sachschaden bei Unfall in Landsberg

Am Montag gegen 12.50 Uhr bog ein Lastwagenfahrer von der Breslauer Straße in die Holzhauser Straße in Landsberg ein. Unmittelbar darauf stellte der 45-Jährige fest, dass er aufgrund einer Baustelle nicht weiterfahren kann. Er stoppte seinen Sattelzug und setzte zurück. Dabei hatte er übersehen, dass hinter ihm bereits ein Pkw zum Stehen gekommen war und fuhr auf diese auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. (AZ)

