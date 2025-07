Sommer-Wochenende: Feiern am Lech in Landsberg

Zwei große Freiluftveranstaltungen in unmittelbarer Nähe am Lech in Landsberg, sorgt das nicht für unnötige Konkurrenz? Mitnichten: Am Samstag ergänzten sich das Brückenfest am Lady-Herkomer-Steg und das Johannisfeuer der Feuerwehr am Postberg ideal. Der Andrang war riesig, und die Stimmung auch. Unsere Redaktion war vor Ort und stellte fest, dass die Landsberger und ihre Gäste den Lech mitunter ganz neu entdecken.

Während die Feuerwehr ihr traditionelles Johannisfeuer wie gewohnt für einen Tag organisierte, sorgten Helene Wiesehoff von „Wein & Sein“ und ihre Mitstreitenden wie bei der Premiere im vergangenen Jahr für drei Tage Programm beim Brückenfest. Zum Auftakt am Freitag gab es zwar einen lang anhaltenden, so nicht vorhergesagten Regenguss, doch danach kamen die Gäste zahlreich zurück und genossen einen ersten lauen Abend auf der Brücke. Aus Sicherheitsgründen standen an den jeweiligen Zugängen Kleintransporter und auf der Westseite wurden die Stände nicht mehr am Brückenkopf platziert. Mitten auf dem Steg wurde beim Bavarian Line Dance unter Anleitung von Tanzmeister Markus Kaindl getanzt. Dabei verbanden sich Live-Musik Elemente aus dem amerikanischen Line Dance mit der bairischen Tanzkultur wie Schuhplattlen.

Auch am Samstag kam die Mehrzahl der Gäste erst am frühen Abend zum Brückenfest, zuvor hatten wohl viele eine Abkühlung im Inselbad oder anderswo gesucht. Obwohl, etliche Besucherinnen und Besucher kühlten ihre Füße gleich am Lechufer unterhalb des Stegs ab. Es war auffällig, wie viele sich einen Sitzplatz auf den Kiesbänken suchten und dort ihre oben erworbenen Getränke und Speisen genossen. Das Programm auf der Brücke war erfreulich dezent gehalten, Zauberer Rico 17H zeigte Kunststücke und zur Weiß-Blauen-Nacht wurde auch gesungen. Ansonsten bot der Lady-Herkomer-Steg ausreichend Gelegenheit zum Ratschen und Feiern.

Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann entzündet das Feuer

Doch nicht nur dort war der Andrang groß, auch beim Johannisfeuer am Postberg waren nahezu alle Bierzeltgarnituren der Feuerwehr voll besetzt. Während beim Brückenfest der Wein als Getränk dominierte, wurde am Lechwehr eher Bier getrunken. Später am Abend, vor allem beim Entzünden des Feuers durch Zweiten Bürgermeister Moritz Hartmann, mischten sich die Gäste, die mitunter auch einen Rundgang zwischen Lechsteg, Peter-Dörfler-Weg und Postberg machten. Das Feuer am Lechufer war ein echter Blickfang und etliche Besucher hielten das Motiv mit Lechwehr und Altstadt im Hintergrund fotografisch fest.

Die Organisatoren von Brückenfest und Johannisfeuer zogen eine absolut positive Bilanz. Beide Veranstaltungen hätten sich gut ergänzt. Auch viele Besucherinnen und Besucher waren dieser Meinung, wie sie gegenüber unserer Redaktion sagten. Landsberg sei ein idealer Ort für Feierlichkeiten dieser Art. Solche Gelegenheiten, sich in der Stadt zu treffen, sollte es häufiger geben. Am Wochenende vom 4. bis 6. Juli steht allerdings schon die nächste Großveranstaltung unter freiem Himmel in Landsberg ab. Beim Bayertorfest wird an drei Tagen das 600-jährige Bestehen des Landsberger Wahrzeichens mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert.

Beim IWL-Summercup ist Musiker Malik Harris zu Gast

An diesem Wochenende war nicht nur am Lech in Landsberg etwas geboten. Natürlich feierten Feuerwehren (unter anderem in Geretshausen und Hausen) ihr 150-jähriges Bestehen und in Utting fand der Summermarkt statt. Im 3C-Sportpark im Landsberger Frauenwald stand beim IWL-Summercup Inklusion im Mittelpunkt. Einer der Schirmherrn des Softball-Turniers war Musiker Malik Harris, der sich im Softball probierte, einige seiner Lieder spielte und mit unserer Redaktion über seine aktuellen musikalischen Pläne sprach.