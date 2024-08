Laufen, Springen, Stoßen: Die LT-Redaktion macht das Sportabzeichen

Bei den Olympischen Spielen in Paris laufen gerade die Leichtathletik-Wettbewerbe. Auch die LT-Redaktion fiebert mit den deutschen Sportlerinnen und Sportlern mit. Doch dabei wollten wir es nicht belassen. Weitsprung, Sprint, Hochsprung, Kugelstoßen - können wir das auch (noch)? Und so haben wir uns am Dienstagabend im Landsberger Sportzentrum mit Udo Bauer und seinem Team getroffen, um das Sportabzeichen zu machen. Wir haben vorher nicht groß trainiert, wollten uns selbst überraschen lassen, wozu wir fähig sind. Und es ist ein ebenso sportlicher wie lustiger Abend geworden.

Christian Mühlhause (44)

Leichtathletik ist mein Sport. Insgesamt 16 Jahre bin ich bei ungezählten Wettkämpfen gesprintet und im Weitsprung angetreten. Na ja, vielleicht sollte ich sagen, war mein Sport?! Immerhin ist es über 20 Jahre her und 25 Kilogramm leichter war ich damals auch. Dank der eigenen Kinder, deren Verhalten schon mal Reaktionsschnelligkeit erfordern kann, war immerhin klar, dass die Grundschnelligkeit auf den ersten Metern noch da ist. Zum Start erstmal etwas ohne Rennen: 2,32 Meter im Standweitsprung. Beim Sprint auf der Tartanbahn die gute und doch auch ernüchternde Nachricht, dass ich inzwischen so alt bin, dass ich nur noch 50 Meter rennen muss, keine 100 Meter mehr. Nach 7,13 Sekunden geht es über die Ziellinie. Das Medizinballstoßen lief auch ganz gut, aber dann stand die absolute Horrordisziplin an: der 3000-Meter-Lauf. Ich bin früher 100 und 200 Meter gerannt und wenn händeringend ein vierter Mann gebraucht wurde, auch in der 4x400 Meter-Staffel. Aber Mittel- und Langstrecken, puhh …! Ich habe versagt, nach 700 Metern war meine Muskulatur zu und ich habe aufgegeben. Ich versuche mein Glück jetzt stattdessen im Schwimmbecken über 800 Meter, um das goldene Sportabzeichen zu bekommen. Schauen wir mal, wie das ausgeht.

Beim Kugelstoßen zeigte Christian Mühlhause vollen Einsatz. Foto: Christian Rudnik

Lisa Gilz (29)

Mir fehlt meistens die Motivation des „Sich-aufrappeln-und-wo-hinbewegen“, nicht die Motivation für Sport an sich. Auf eigene Faust hätte ich mich also nicht in Sportzentrum geschleift, aber umso mehr habe ich mich darauf gefreut, es mit den Kolleginnen und Kollegen anzugehen. Ich liebe, liebe, liebe Olympia und den Top-Athleten dabei zuzusehen, wie sie ihr Bestes geben, hat auch bei mir für Sportlaune gesorgt. Und noch nie in meinem Leben bin ich so dankbar gewesen, dass ich bei der Wertung als 30 Jahre alt gelte, weil ich 1994 geboren bin. Denn sonst wäre ich gerade beim Sprung aus dem Stand und dem 100 Meter Sprint nur knapp durchgekommen. Der wirkliche Spaß und Ehrgeiz hat sich bei mir auf den Hochsprung konzentriert. Eine Disziplin, die ich als Teenager sehr gerne gemacht habe, aber in meiner Freizeit nie so richtig verfolgen konnte. Mein Ziel wäre es wohl über Simone Biles zu kommen, also mal die 1,45 Meter zu erreichen. Gerade kratze ich noch an den 1,20 Metern vorbei, was aber laut den netten Betreuern vom Sportzentrum daran liegt, dass ich viel zu früh abspringe. Und dann war ich auch schon ausgepowert. 3000 Meter laufen? Da haben mein Stamina und mein Knie nicht mehr mitgemacht. Ich versuche es dann noch mit 800 Metern im Schwimmen um auch in der Ausdauer-Kategorie zumindest Bronze zu erhalten.

Auf den Hochsprung hatte sich Lisa Gilz am meisten gefreut. Foto: Christian Rudnik

Dominik Stenzel (33)

Schon im Schulsport lagen mir eigentlich sämtliche Ballsportarten, Leichtathletik war hingegen nie mein Ding. Für das Sportabzeichen galt es also, taktisch zu agieren. Tags zuvor schwamm ich im Inselbad 25 Meter per Brust in 25 Sekunden – so sparte ich mir schon einmal den ungeliebten 100-Meter-Sprint. Im Sportzentrum kam ich dann im Standweitsprung auf 2,06 Meter. Als weitaus kniffliger stellte sich der Bereich Koordination heraus. 4,05 Meter im Weitsprung waren (knapp) nicht genug, über meine Leistungen im Hochsprung hülle ich lieber den Mantel des Schweigens. Die Disziplin Schleuderball sollte es also richten. Den Ball zweimal an der Schlaufe über dem Kopf schwingen und dann von unten heraus möglichst weit nach vorn werfen – klingt eigentlich einfach. Ist es aber nicht. In einem ersten Probeversuch ging der Schleuderball in die komplett falsche Richtung und traf fast meine Kollegin Lisa Gilz. Danach klappte es besser und ich schaffte die Mindestweite von 30 Metern. Im abschließenden 3000-Meter-Lauf legte ich zu schnell los – der Klassiker. Auf den letzten Runden zog mich mein Kollege Thomas Wunder im Windschatten mit. Am Ende steht das Sportabzeichen in Bronze – ich bin zufrieden.

Symbolischer Startschuss im Landsberger Sportzentrum mit (von links) Margit Messelhäuser, Thomas Wunder, Dominik Stenzel, Vanessa Polednia, Lisa Gilz und Christian Mühlhause. Foto: Christian Rudnik

Vanessa Polednia (30)

Meine Sommerdisziplinen heißen normalerweise Planschen, Schmökern und gemütlich zum See radeln. Die Olympia-TV-Übertragung in Dauerschleife kommt alle vier Jahre hinzu und hat meinen Ehrgeiz geweckt. Statt mit einem Eis auf dem Sofa sitzend mit den Athleten mitzufiebern, konnte ich nun beweisen, wie es um meine Muskelkraft und Koordination steht. Meine Erkenntnisse: Sprinten macht noch immer Spaß (16,7 Sekunden) und Standweitsprung (1,88 Meter) könnte mein neues Steckenpferd werden. Auf Kugelstoßen (5,21 Meter) und Hochsprung (1 Meter) kann ich auch in Zukunft gut verzichten. Und der 3000-Meter-Lauf in 20 Minuten und 50 Sekunden? Der hat mir mal wieder gezeigt, wie nett meine Kolleginnen und Kollegin sind: Ohne das Anfeuern am Seitenrand, wäre es wohl eher bei einem 1,5-Kilometer-Lauf geblieben.

Endgegner 3000-Meter-Lauf: Dank der motivierenden Kollegen klappt das bei Vanessa Polednia auch ohne Vorbereitung. Foto: Christian Rudnik

Thomas Wunder (52)

Joggen, Radfahren, ein bisschen Yoga und Zirkeltraining, das sind meine sportlichen Aktivitäten im Sommer. Reicht das auch für das Sportabzeichen? Vielleicht sogar für das Goldene? In den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination muss man je nach Alter bestimmte Leistungen erbringen. Beim Standweitsprung (2,02 Meter) reicht es für Gold, beim Weitsprung (4,0 Meter) nicht ganz, was mein zehnjähriger Sohn damit kommentiert, dass sein gleichaltriger Freund weiter springt. Na, servus. Beim 50-Meter-Sprint (8,0 Sekunden) bin ich trotz muskulärer Probleme (eine Zerrung deutet sich an) wieder auf Goldkurs, ebenso beim Hochsprung (bei 1,30 Metern hören wir auf). Es folgt das Kugelstoßen und dann der 3000-Meter-Lauf, den ich eigentlich gar nicht mehr machen müsste, weil ich im Inselbad bereits 400 Meter (9:37 Minuten) geschwommen bin. Aber ich will ja die Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich lassen und am Ende laufe ich mit Dominik Stenzel (nach 15:28 Minuten) ins Ziel. Es hat Spaß gemacht, und ganz nebenbei, hat es auch für das goldene Sportabzeichen gereicht.

Beim 3000-Meter-Lauf laufen Dominik Stenzel (links) und Thomas Wunder gemeinsam ins Ziel. Foto: Christian Rudnik

Margit Messelhäuser (57)

Als ehemalige Kanutin hatte ich es noch nie sehr mit dem Laufen und zuletzt waren auch die gemütlichen Waldläufe nur mehr ausgesprochen selten. Um einigermaßen mitzuhalten, musste ich mir also eine andere Taktik aussuchen: Möglichst die Disziplinen, bei denen nur wenige Schritte nötig sind. Perfekt eignete sich da der Standweitsprung und tatsächlich kam ich auf 1,65 Meter. Mittlerweile in eine „günstige“ Altersklasse gerutscht, reichte das sogar für Gold. Wenig laufen geht auch beim Kugelstoßen, zudem musste es nur mehr die 3kg-Kugel sein - mit den 6,55 Metern hatte ich mein zweites Ziel erreicht. So ganz aufs Laufen verzichten ging aber nicht, denn der 50-Meter-Sprint war Pflicht. Wobei von einem Sprint bei mir wirklich nicht die Rede sein konnte, aber es reichte, wenn auch ganz knapp und mit viel Glück, für Bronze. Die 3000 Meter kamen natürlich überhaupt nicht infrage, da feuerte ich lieber die Kollegen und Kolleginnen an. Und vielleicht schaffe ich ja noch die Ausdauerleistung, um das Sportabzeichen auch wirklich zu bestehen - dann aber nur im Schwimmen und nicht im Laufen.

Vorbildlich: LT-Sportredakteurin Margit Messelhäuser dehnt sich vor dem Wettkampf. Foto: Christian Rudnik

Wer auch einmal das Sportabzeichen machen möchte, der kann ab September immer montags um 18 Uhr (bis 20 Uhr) im Landsberger Sportzentrum vorbeischauen. Udo Bauer und sein Team messen nicht nur Weiten und Zeiten, sie geben auch wertvolle Tipps und feuern die Sportlerinnen und Sportler an.

Dehnen ist ein wichtiger Teil der Vorbereitungen auf den Wettkampf. Das wissen auch (von links) Lisa Gilz, Vanessa Polednia und Thomas Wunder. Foto: Christian Rudnik