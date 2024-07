Lebenshilfe Landsberg feiert langjährige Mitarbeiter

Die Lebenshilfe Landsberg freut sich, die Jubiläen von insgesamt 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern feiern zu können. Diese engagierten Kollegen haben Dienstjubiläen von 20, 25, 30 und sogar zwei beeindruckenden 40-jährigen Zugehörigkeiten erreicht. Diese Meilensteine unterstreichen nicht nur ihre außerordentliche Loyalität, sondern auch ihren unschätzbaren Beitrag für Organisation. In einer feierlichen Zeremonie wurden die Jubilare für ihre langjährige und wertvolle Arbeit gewürdigt. Der Geschäftsführer der Lebenshilfe Landsberg, Christoph Lauer würdigte in seiner Rede die Bedeutung dieser Mitarbeiter, deren Erfahrung und Wissensschatz das Fundament der Lebenshilfe bilden. Ihre unermüdliche Arbeit und ihr Engagement sind zentrale Säulen, auf denen der Erfolg und die Weiterentwicklung der Organisation beruhen. „Unsere langjährigen Mitarbeiter bringen einen immensen Erfahrungsschatz mit, der weit über die alltäglichen Aufgaben hinausgeht. Ihre tiefgehende Kenntnis der Strukturen, Abläufe und individuellen Bedürfnisse unserer betreuten Menschen ermöglicht es uns, kontinuierlich eine hohe Qualität in der Betreuung und Unterstützung sicherzustellen. Sie sind Mentoren für neue Kollegen und tragen maßgeblich zur positiven Unternehmenskultur bei. Wir sind stolz, dass wir so viele langjährige Mitarbeiter haben und dankbar für ihre Treue und ihren Einsatz", bekräftigte Herr Lauer.

