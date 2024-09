Lebensmittel und Bargeld aus Landsberger Gaststätte entwendet: Täter gefasst

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein 27-jähriger, auf bislang ungeklärte Weise, in eine Gaststätte am Georg-Hellmair-Platz in Landsberg eingedrungen. Dort entwendete er Essen und Bargeld.

Zunächst konnte der Mann die Gaststätte unerkannt verlassen, teilt die Polizei mit. Aufgrund der Aufnahmen einer Überwachungskamera erkannte ein Mitarbeiter der Gaststätte den Täter am Nachmittag im Stadtgebiet wieder und informierte die Polizei. Im Rahmen der folgenden Fahndung wurde der Mann von der Polizei festgestellt. (AZ)