Im Rahmen der Veranstaltungsserie "Gemeinsam gegen Einsamkeit" hat das BRK in Kooperation mit der Präventionsstelle der Polizei Fürstenfeldbruck einen Vortrag angeboten. Matthias Hamann hat die zahlreichen Zuhörer mit vielen Beispielen, Kurzfilmen und Hörproben auf die verschiedenen Tricks am Telefon und an der Haustür hingewiesen und sensibilisiert. "Leg auf!" war das Schlüsselwort, das sich durch den ganzen Vortrag zog. Das Interesse der Gäste kam im Dialog und durch Berichte von eigenen Erlebnissen zum Ausdruck. Mit wertvollen Tipps und Informationen entließ der Referent das interessierte Publikum.

