Lions Club prämiert wieder die Schülertalente der Gymnasien

Der Lions Club Landsberg am Lech hat den Lions-Wettbewerb für die P-Seminare aller elften Klassen auch 2024 durchgeführt und dazu die vier Gymnasien im Landkreis Landsberg eingeladen. Das Praxis-Seminar gehört zum Pflichtprogramm der angehenden Abiturienten 2026. Von den Fachlehrern werden die Themen des Projektseminars in Abstimmung mit den Schülern festgelegt und dann in Gruppenarbeit von den Schülern erarbeitet und umgesetzt. Der Lions Club Landsberg prämiert diese Arbeiten seit Jahren in Form von Geldpreisen und hilft so bei der Projektfinanzierung.

In einem zweistufigen Auswahlverfahren wurden die besten Einsendungen gewürdigt. Für die Jury stand bei der Bewertung der Projektidee die damit im Zusammenhang stehende Nachhaltigkeit, die soziale Einbindung in die Gesellschaft, der Umweltschutz und die Gleichstellung im Vordergrund. Erster Sieger mit einem Geldpreis von 800 Euro wurde eine Schülergruppe des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums in St. Ottilien. Das P-Seminar hat sich mit besonderem Einsatz um den Naturschutz rund um das Schulgelände bemüht. In Eigeninitiative und Arbeitsteilung reaktivierten die Schüler einen bestehenden Teich mit entsprechender Flora und Fauna, errichteten eine Reptilienburg für heimische Reptilien entsprechend den natürlichen Anforderungen, bauten ein Bienenhotel als artgerechte Brutstätte für bedrohte heimische Wildbienen und legten eine Blühwiese mit einer speziellen Pflanzenauswahl an. Bei der Umsetzung wurden die Unterstufenklassen besonders integriert, um dort die Lehre des Naturschutzes frühzeitig zu vermitteln. Die Anlagen sind heute öffentlich zugänglich und können besichtigt werden. Zweiter mit einem Geldpreis von 400 Euro wurde eine Schülergruppe des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums Landsberg, die einen bedeutenden historischen Moment der Stadt beleuchtete. In Landsberg waren nach dem Zweiten Weltkrieg in der JVA zum Tode verurteilte Kriegsverbrecher inhaftiert. Am 7. Januar 1951 kam es zu einer Protestkundgebung von 3000 bis 4000 Menschen, die sich gegen die Hinrichtung der Kriegsverbrecher wandten. Aus einem Stadtratsprotokoll geht hervor, dass diskutiert wurde, den Faschingsumzug aufgrund der Grausamkeit der Hinrichtungen abzusagen. Diese Stadtratssitzung wurde von den Jugendlichen nachgespielt. Die Schüler setzten die Szenen der Stadtratssitzung nach vielen Recherchen mit Kostümen sehr professionell in einem Film um und haben dazu technische Hilfe von Filmprofis erhalten. Der Film wird künftig im Stadtmuseum der Stadt Landsberg am Lech zu sehen sein. Eine weitere P-Seminararbeit des DZG wurde mit dem dritten Preis (300 Euro) prämiert. „Musik ist Medizin für die Seele“ war das Motto. Alle acht Schüler dieser Gruppe sind musisch sehr begabt und haben ihr Können bei Aufführungen in einem Seniorenwohnheim und einem Kindergarten in Landsberg unter Beweis gestellt.

„Die Schüler haben wieder mit großer Begeisterung an diesem Wettbewerb teilgenommen. Es ist eine tolle Erfahrung, all diese sehr guten Ideen kennenzulernen und den Ehrgeiz der Schüler im Wettbewerb und in den dynamischen Vorträgen weiter zu fördern. In diesem Jahr war es für uns in der Jury besonders schwierig, sodass wir kurzfristig entschieden haben, einen weiteren Sonderpreis zu vergeben“, so Gerhard Meitinger, Projektleiter für den Lions-P-Seminar-Wettbewerb und Jurymitglied. Der Sonderpreis ging an eine Schülergruppe vom Ammersee Gymnasium. Die Schüler aus dem Fachbereich Physik haben sich zum Ziel gesetzt, selbst an den Grundschulen in der 3. Jahrgangsstufe zu unterrichten und den Kindern ausgewählte Themen aus der Physik spielerisch mit spannenden Versuchen und Experimenten näher zuzubringen. „Die Schüler haben Großartiges geleistet und ihre Arbeiten außerhalb des üblichen Schulbetriebs hervorragend präsentiert“ freute sich Lions-Präsident Harry Reitmeir.