09:25 Uhr

Mafia und Erpressung in Landsberg: Angeklagter nach 33 Jahren verurteilt

Um Schutzgeld-Erpressung vor 33 Jahren in Landsberg ging es bei einem Prozess am Amtsgericht in Augsburg.

Plus Das Augsburger Amtsgericht verhängt eine einjährige Bewährungsstrafe. Der heute 60-Jährige hatte in einer Gaststätte in Landsberg Schutzgeld erpresst.

Von Michael Siegel

Köpfe würden rollen, er werde seine Familie nicht mehr wiedersehen: Derart bedrohten der jetzt angeklagte 60-Jährige und ein inzwischen verstorbener Mittäter den italienischen Wirt eines Gasthauses im Landsberger Osten. Und angesichts dieser Bedrohungen zahlte der Wirt 4000 D-Mark Schutzgeld. D-Mark deswegen, weil sich die Straftat, die jetzt vor dem Augsburger Amtsgericht verhandelt wurde, vor 33 Jahren, seit November 1989, zugetragen hatte. Nur aufgrund juristischer Fügungen konnte heute noch verhandelt werden, griff die Verjährungszeit von 20 Jahren nicht, wurde in dem Verfahren deutlich.

Mehr als 30 Jahre nach der damaligen Tat, im vergangenen September, wollte der Angeklagte nach vielen Jahren in Italien wieder nach Deutschland zurückkehren, um hier zu leben. Beim Grenzübertritt am 11. September klickten aber die Handschellen, landete der Mann im Gefängnis in Gablingen in Untersuchungshaft. Warum, das wurde auch dem Betroffenen erst allmählich klar.

