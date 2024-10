Man nehme Hexen, Zauberer, die Freiwillige Feuerwehr und die Wasserwacht!

Man nehme Hexen, Zauberer, Luftballonkünstler, Kutschfahrten, Kinderschminkerinnen, Glitzertattookünstlerinnen und ganz viel Freiwillige Feuerwehr und Wasserwacht – und schon hat man das perfekte Rezept für leuchtende Kinderaugen!

Icon Vergrößern Die Freiwillige Feuerwehr Landsberg war, neben den Wehren Schondorf, Dießen, Penzing, Weil und Pflugdorf-Stadl und der Wasserwacht Penzing, einer der großen Unterstützer am Kinderspartag 2024. Foto: Freiwillige Feuerwehr Landsberg am Lech Icon Schließen Schließen Die Freiwillige Feuerwehr Landsberg war, neben den Wehren Schondorf, Dießen, Penzing, Weil und Pflugdorf-Stadl und der Wasserwacht Penzing, einer der großen Unterstützer am Kinderspartag 2024. Foto: Freiwillige Feuerwehr Landsberg am Lech

So ist es bei der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG geschehen – der Kinderspartag 2024 war zum wiederholten Mal ein riesiger Erfolg! In den fünf großen Filialen Dießen, Landsberg, Kaufering, Penzing und Schondorf haben sich unsere jüngsten Sparer am 19. Oktober in das große Abenteuer „Kinderspartag“ gewagt und wurden definitiv nicht enttäuscht. Die Geschäftsstellen Pflugdorf-Stadl und Weil zogen am Montag nach. Während die ein oder andere Mama in der Schlange der Kinderschminkerin anstand, waren unsere kleinen Kunden begeistert mit spannenden Wii-Rennen, Elektroautofahrten oder der Hüpfburg beschäftigt. Das Sparen wurde so zu einem riesigen Erlebnis und dazu gab es auch noch zahlreiche Geschenke.

Die größten Highlights zwischen den Luftballonkronen und Glitzertattoos waren aber die Besuche von insgesamt sechs Freiwilligen Feuerwehren und einer Wasserwacht. Die freiwilligen Lebensretter haben unter anderem ihre Fahrzeuge erklärt, Löschübungen vorgeführt und bei den Kindern die größte Begeisterung ausgelöst. Und auch der ein oder andere VR-Bank-Kollege hat das Schlauchrollen direkt selbst ausprobiert.

Nach einem sehr erfolgreichen Kinderspartag 2023, konnten wir 2024 in allen sieben Filialen unsere Besucherzahlen nochmal toppen und für jede Geschäftsstelle einen neuen Besucherrekord aufstellen. Auch die Losbox für das jährliche Goldbarrengewinnspiel ist mehr als gut gefüllt. Für alle, die es noch nicht wissen: Jedes Jahr verlost die VR-Bank Landsberg-Ammersee zehn mal ein Gramm Gold zum Kinderspartag!