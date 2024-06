Landsberg

vor 16 Min.

Mann verursacht Streifunfall mit 11.500 Euro Schaden

In Landsberg kam es am Freitagmittag zu einem Unfall.

Am Freitagmittag kommt es in der Münchener Straße in Landsberg zu einem Unfall. Ein Mann streift beim Einordnen das Auto eines weiteren Fahrers.

Ein 85-Jähriger hat in Landsberg einen Unfall beim Abbiegen verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Freitagmittag auf der Münchener Straße unterwegs und wollte in die Johann-Schmidt-Straße abbiegen. Beim Einordnen streifte er das Heck des Fahrzeugs eines 52-jährigen Mannes aus Türkheim. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro. (AZ)

