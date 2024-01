Landsberg

Mehrgenerationenpark statt Freizeitpark am Altöttinger Weiher

Unweit der bestehenden Sportanlagen der FT Jahn Landsberg könnte der Mehrgenerationenpark am Altöttinger Weiher entstehen.

Plus Mehrere Landsberger Vereine stellten vor knapp drei Jahren ein visionäres Projekt vor. Was von den Plänen für das Areal am Altöttinger Weiher übrig geblieben ist.

Es waren hoch strebende Pläne. Im November 2020 präsentierten die FT Jahn Landsberg, der Alpenverein und andere Mitstreiter die Idee eines Freizeitparks für alle Generationen – mit Skaterpark, Bikepark, Klettergarten, Beachvolleyballplatz, Kneippanlage, Freilufthalle und einem Multifunktionsgebäude, das mehrere Vereine nutzen können. Von einer spannenden Vision war im Stadtrat die Rede und es gab Lob für das Projekt nördlich von Jahnplatz und Altöttinger Weiher. Am Mittwoch beschäftigt sich der Bauausschuss des Stadtrats mit dem Thema. Vom „Mehrgenerationenpark Altöttinger Weiher“ ist nun in der Sitzungsvorlage die Rede, in dessen Angebot unter anderem Bikepark, Kneippanlage und Skaterpark fehlen.

Im November 2020 stellten Alpenverein, FT Jahn, Kneippverein, Jugendzentrum, die Skaterszene und die Arbeitsgruppe Radsport der Landsberger Gymnasien ihre Idee von einem Freizeitpark für alle Generationen in der Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses des Stadtrats vor. Danach, so der Beschluss, sollte sich die Verwaltung mit dem Thema beschäftigen und unter anderem die Voraussetzungen für die Erstellung eines Bebauungsplans prüfen. Schon damals wurde die verkehrliche Erschließung des Geländes als kritisch angesehen.

