Ministranten im Dekanat auf Torejagd

Am vergangenen Samstag fand das Fußballturnier der Ministranten im Dekanat Landsberg in der Isidor-Hipper-Halle statt. In zwei Altersgruppen traten insgesamt dreizehn Mannschaften an. Spannende Zweikämpfe um Ball und Tore wurden von zahlreichen Fans gesehen. Trotzdem ging es fair und freundschaftlich zu und die Siegermannschaften bekamen den verdienten Applaus am Ende des Turniers von Fans und Gegnern gleichzeitig. Und so vertreten die Sieger das Dekanat Landsberg beim KaJu-Cup Ende Februar in Huglfing: In der Altersgruppe 1 die Minis der PG Vilgertshofen und in der Altersgruppe II die Minis aus der Pfarrei Hl. Engel, Landsberg.

