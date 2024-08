Mit dem ADFC vom Ilsesee zum Mandichosee

Mit den ADFC-Tourenleitern Richard Tiedtke und Karl Machunze startete die Tagestour vom Parkplatz am Ilsesee. Durch den Siebentischwald führte der Weg am Augsburger Zoo vorbei zum Parkhäusl. Danach ging es durch die Stadt am Roten Tor, die Augsburger Puppenkiste und zur Fuggerei. Nach kurzem Stopp wurde die Floßlände auf dem Weg zur ehemaligen Olympia-Kanustrecke am Hochablass passiert. Dort konnten die Radler einigen Kanuten beim Training zusehen.

An der schwarzen Kiste angekommen wurde es Zeit für die Mittagspause. Gut gestärkt umradelte die Gruppe den Kuhsee. An den Lechauen entlang folgten Auensee, Weitmannsee und schließlich Mandichosee mit Kaffeepause. Zurück ging es dann über den Lochbach zu Ilsesee. Bei solchem Wetter freuen sich die ADFC-Radler schon auf die nächste Tour. Interessierte Nichtmitglieder dürfen auch gern bei ADFC-Touren mitfahren.

Weitere Touren: www.touren-termine.adfc.de