Mit viel Schwung in die Zukunft bei der vhs

Mit Schwung in die Zukunft: Das neue Frühjahrsprogramm der vhs Landsberg ist online. Die Volkshochschule Landsberg startet am 10. März 2025 in das neue Frühjahrssemester mit dem Jahresschwerpunkt #zukunftsort_vhs. Mit einem vielfältigen Programm an Kursen, Vorträgen und Projekten nimmt die vhs ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine Reise in die Zukunft. „In einer Zeit, in der Geschwindigkeit und Wandel zunehmend prägende Faktoren unseres Lebens sind, bieten wir mit unserem Programm nicht nur Orientierung, sondern auch die Chance, diesen Wandel aktiv mitzugestalten“, erklären die beiden vhs-Leiterinnen Andrea Höfler und Dr. Christina Wekerle.

Mit einer breiten Palette an Veranstaltungen bietet die Volkshochschule deshalb ein echtes Zukunftsprogramm: von Angeboten zur Förderung digitaler Kompetenzen über die Entwicklung von Kommunikations- und Kollaborationsfähigkeiten bis hin zu praktischen Kursen für nachhaltiges Handeln. Das neue Programm lädt dazu ein, die Möglichkeiten digitaler Technologien zu erkunden. Sei es durch spannende Einblicke in innovative Entwicklungen wie das autonome Fahren, praxisnahe EDV-Kurse für Jung und Alt oder Angebote, die helfen, den Umgang mit digitalem Stress zu meistern.

Auch die zwischenmenschliche Kommunikation steht im Mittelpunkt: Workshops zu interkultureller Zusammenarbeit, gewaltfreier Kommunikation und persönlicher Weiterentwicklung durch Schauspieltechniken unterstützen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, ihre sozialen und beruflichen Kompetenzen zu stärken. Ergänzt wird das Angebot durch kreative und inspirierende Veranstaltungen, die sich dem nachhaltigen Leben widmen. Ob durch Upcycling oder die Teilnahme an besonderen Aktionen der Landsberger Wasserwoche – die vhs zeigt, wie Nachhaltigkeit alltagstauglich umgesetzt werden kann. Die neuen Kurse sind bereits jetzt online unter www.vhs-landsberg.de buchbar.

Icon Vergrößern Das Frühjahrsprogramm der vhs Landsberg. Foto: vhs Landsberg Icon Schließen Schließen Das Frühjahrsprogramm der vhs Landsberg. Foto: vhs Landsberg

Das Programmheft liegt ab Anfang Februar in der vhs-Geschäftsstelle sowie an den bekannten Auslegestellen aus. Ab sofort ist eine Anmeldung telefonisch unter 08191128-311, per E-Mail an vhs@landsberg.de bzw. persönlich im vhs-Büro in der Hubert-von-Herkomer-Straße 110 möglich. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14 Uhr bis 16 Uhr. (AZ)