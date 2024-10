Mit vier Fahrrädern Sachbeschädigung bei Gärtnerei verursacht

In der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen hängte ein bislang unbekannter Täter vier Fahrräder in den Maschendrahtzaun einer Gärtnerei in der Carl-Friedrich-Benz-Straße in Landsberg. Wie die Polizei Landsberg mitteilt, wurde dabei der Zaun beschädigt. Die Schadenssumme beträgt etwa 500 Euro. Die vier Räder konnten bislang von der Polizei noch keinem Besitzer zugeordnet werden. (AZ)

