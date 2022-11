Landsberg

26.11.2022

Möbel und mehr: Ein alter Traum am Vorderanger geht in Erfüllung

Plus Besondere Möbel und ein ganz besonderer Ort im Vorderen Anger: Hofart bietet den Kundinnen und Kunden einen Geschäftsraum, der sehr lange nicht genutzt wurde.

Von Ulrike Reschke Artikel anhören Shape

Ein neues Geschäft sorgt immer für Aufsehen, erst recht, wenn das Gebäude mitten in der Landsberger Innenstadt lange Zeit leer stand. Seit einiger Zeit ist wieder Leben eingekehrt im Vorderen Anger 213. Und das zur Freude aller Nachbarn, denn so hört man von links und rechts in der Straße, "endlich ist dieser Bereich wieder belebt. Ein Gewinn".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen