Münchner Bergbus wird Teil des ÖPNV und soll in Landsberg halten

Das 2021 gestartete Angebot soll nachhaltige Mobilität im Freizeitverkehr ermöglichen. Im kommenden Jahr ist auch ein Zustieg in Landsberg möglich.

2021 ist der Münchner Bergbus als Pilotprojekt gestartet und wird inzwischen als Erfolg gesehen. Im kommenden Jahr wird das Angebot in den allgemeinen ÖPNV überführt - und der Landkreis Landsberg soll Teil einer Linie ins Ostallgäu werden.

Um die Aufgabenträgerschaft für diese eine Buslinie auf die Landeshauptstadt München zu übertragen, muss eine Zweckvereinbarung abgeschlossen werden. Die Mitglieder des Kreisausschusses haben Landrat Thomas Eichinger ( CSU) in einer Sitzung einstimmig dazu ermächtigt.

Laut Sitzungsvorlage soll der Bergbus von Mai bis Oktober verkehren, mit jeweils zwei Hin- und Rückfahrten am Samstag und Sonntag. Der Halt ist am Landsberger Bahnhof vorgesehen. Für Fahrgäste gilt der MVV-Tarif, aber auch das Deutschlandticket kann genutzt werden. Die Stadt München übernimmt die Planung, Ausschreibung und Finanzierung des Verkehrs. Für den Landkreis Landsberg entstehen keine Kosten.

Die Linie mit Halt in Landsberg fährt in Richtung Pfronten

Der Bergbus ist ein Angebot des Deutschen Alpenvereins (DAV) München & Oberland. Auf dessen Internetseite wird die Überführung in den ÖPNV ebenfalls angekündigt. Geplant sind zwei Linien: Eine von München in Richtung Leitzachtal/Ursprungpass und weiter nach Thiersee in Tirol sowie eine Linie in Richtung Pfronten im Ostallgäu. In Richtung Pfronten bedient der Bergbus in Zukunft eben auch Haltestellen in den Landkreisen Landsberg sowie Weilheim-Schongau.

Auch auf das vergangene Jahr wird zurückgeblickt. Am Sonntag, 29. Oktober, fand die letzte Fahrt des Bergbusses dieses Jahr statt. "Der Bergbus hat uns dieses Jahr eine umweltfreundliche und entspannte Anreise in fünf verschiedenen Zielregionen ermöglicht", heißt es vom DAV. "Darüber hinaus haben die Highlight-Veranstaltungen zu Themen wie beispielsweise Moor, Wildtieren oder Baumgeschichten die Fahrten bereichert und euch ermöglicht die Regionen noch besser kennenzulernen." Auf zwölf Fahrten seien 340 Fahrgäste begrüßt worden, was einer durchschnittlichen Auslastung von 58 Prozent entspreche.

Laut einer vor einigen Wochen veröffentlichten Pressemitteilung des DAV Landsberg wäre eine gute Integration der neuen Buslinie in die Verkehrsinfrastruktur des Landkreises eine willkommene Unterstützung der eigenen Nachhaltigkeitsziele – und eine Ergänzung zu den eigenen „Landsberger Bergbussen“. Diese werden aktuell dreimal im Jahr vom Alpenverein Landsberg organisiert und stehen allen offen, auch Personen, die nicht Mitglied im DAV sind. Das Ziel ist das gleiche wie in München: Einzel-Anreisen vermeiden und dadurch Energie sparen sowie den CO₂-Ausstoß verringern.